Caen la Mer veut "éduquer plutôt que sanctionner" face aux dépôts sauvages

Éduquer plutôt que sanctionner. C'est l'objectif de la communauté urbaine Caen la Mer dans sa politique de tri des déchets. Elle lance, dans le quartier du Chemin Vert, à Caen, une nouvelle expérimentation. 16 bornes de collecte des déchets enterrées ont été habillées de visuels colorés, dans ce quartier évoquant la nature (arbre, herbe, animaux...). Un choix réfléchi puisque c'est ici que les habitants se plaignent des dépôts sauvages.

Depuis 2018, 24 conteneurs aériens ont été customisés. On appelle ça le nudge déchet. Le nudge, qui signifie coup de pouce en anglais, permet d’aborder l’action publique à partir du comportement réel des citoyens.

"En jetant votre poubelle à côté, c'est comme si vous jetiez ça à proximité d'un arbre" © Radio France - Louis Fontaine

1 million d'euros par an

Le coût de ces incivilités est évalué à 1 million d'euros par an. Il faut donc agir pour cette raison et également pour notre planète, certifie Marc Lecerf, vice-président en charge de l'environnement, des énergies, de la collecte et valorisation des déchets.

"Nous apercevons qu'il y a un certain nombre d'actes de tri qui ne sont pas faits, c'est-à-dire, que les gens déposent les choses à côté de manière impropre. Le but, c'est d'abord d'interpeller le regard parce qu'on a des choses magnifiques qui sont posées au sol. Vous voyez de belles photos ici, c'est la thématique du jardinage, d'avoir quelque chose de beau et qu'on respecte. En règle générale, lorsque les choses sont bien faites, les gens les respectent davantage. D'ailleurs, le plus grand nombre respectent les consignes et trient bien. Ce sont quelques-uns qui dérapent un petit peu par rapport aux règles. L'idée, c'est effectivement d'être dans la prévention, d'être dans l'éducation, dans la formation".

Nature.... mais aussi des animaux pour sensibiiser le plus grand nombre. © Radio France - Louis Fontaine

Les habitants partagés

Alors qu'en pensent les habitants ? Fabien et Bernadette promènent leur chien. Ils vivent ici depuis une dizaine d'années. Les avis sont partagés : "quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est une bonne idée et c'est vrai que moi depuis l'installation, j'ai vu moins de sacs, même si on a un gardien qui fait son boulot". "C'est difficile. On est quand même dans un quartier où les gens ne respectent rien. Quand vous voyez qu'ils ont déjà peint le mur et qu'ils ont déjà cassé la plaque, ça serait bien si ça pouvait changer. Peut-être, mais je ne suis pas convaincu".

Si les élus préfèrent la prévention, Ludwig Willaume, maire adjoint en charge des espaces publics*,* rappelle que la brigade verte peut verbaliser entre 35 à 135 euros suite à un dépôt sauvage.