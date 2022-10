Cagnes-sur-Mer : à quoi vont servir les travaux le long de la Cagne

Le bruit des pelleteuses avant celui des oiseaux. Pour le moment, difficile de s'imaginer que cette bande d'environ 200 mètres le long du Parc de la Villette deviendra un îlot de verdure au milieu des immeubles. Mais c'est bel et bien le projet mené par la mairie, grâce à des fonds européens.

Un espace naturel

Le maire Louis Nègre le clame haut et fort : "C'est sans doute le premier projet de renaturation d'un fleuve en milieu urbain en France ! C'est une vision nouvelle d'une nature que l'on valorise en centre-ville."

Concrètement, les berges bétonnées qui existaient auparavant ont été démolies, pour faire place à des berges plus grandes, et plus végétales. De quoi repeupler d'arbres et de quelques animaux (canards, poissons) cette zone en bordure d'autoroute et entourée d'immeubles.

Moins de risque d'inondation

Le lit de Cagne a également été élargi, il passe de 17 à 60 mètres. "Cela baisse le niveau de risque naturel d'inondation, puisque cela diminuera la puissance d'une crue. Donc on protège d'avantage la population en centre-ville" avance le maire, qui voit aussi en ce nouvel espace "un frigo urbain" qui permettra d'abaisser les températures.

Les travaux doivent se terminer en principe en décembre. Coût total : 2 945 000€. D'après Louis Nègre, ce sont des fonds européens qui assurent le financement du chantier, rien n'est payé par le contribuable cagnois.