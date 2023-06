Calanques : il faut réserver dès le 17 juin pour accéder à Sugiton à Marseille

Il faut cette année encore et pour les quatre ans suivants réserver son accès pour accéder à Sugiton dans le parc national des Calanques . L'expérience lancée l'an dernier a été très positive selon la direction du site. Elle a permis, avec une limitation à 400 personnes par jour, de "préserver la biodiversité et d'offrir une meilleure expérience aux visiteurs". Avant le système de réservation, plus de 1.200 personnes pouvaient se retrouver en même temps sur le site.

La réservation obligatoire sur le site du parc national est annoncée pour la période du 17 juin au 10 septembre, une période rallongée par rapport à l'an dernier où les réservations débutaient fin juin.

Pour les mois de juin et septembre, la réservation est obligatoire uniquement sur les week-ends, mais il faudra le faire pour tous les jours de la semaine sur la période juillet-août.

Des réservations ouvertes trois jours avant de se rendre sur le site

Les réservations sont ouvertes trois jours avant la date de visite souhaitée et c'est gratuit. Pour éviter trop de déçus, une nouveauté est mise en place cet été : les places des visiteurs qui ne sont pas présentés (30% l'an dernier) seront remises dans le circuit des réservations.

Le parc national des Calanques accueille en moyenne trois millions de visiteurs par an.

D'autres mesures de limitation de la fréquentation sont mises en place cet été. Par exemple, la location de bateaux à moteur sera limitée à cinq rotations par embarcation. Les 600 bateaux homologués auront une vignette pour être reconnaissables.

Pour les kayaks, le nombre de loueurs est contingenté sur les calanques de Port Pin et En-Vau côté Cassis, il est aussi impossible de débarquer sur les plages.