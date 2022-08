Calvados : les stations de lavage totalement fermées par le préfet

Les automobilistes calvadosiens qui ont l'habitude de passer le samedi ou le dimanche au "Lavomatic" vont vraiment devoir trouver une autre activité...Ce vendredi, le préfet du département a décidé d'interdire le lavage de tous les véhicules dans les stations spécialisées , "désormais totalement fermées" (ndlr : à partir de ce samedi, date de mise en application de l'arrêté préfectoral) selon les termes utilisés dans l'arrêté. Car aussi curieux que cela puisse paraître, malgré les restrictions prononcées dues à la situation de sécheresse, on ne pouvait plus laver sa voiture avec son tuyau d'arrosage à la maison, mais les stations de lavage restaient ouvertes, officiellement pour les véhicules de secours et autres véhicules prioritaires. Ce n'est plus le cas. Il faut dire que des automobilistes feignaient l'ignorance et continuaient de laver leurs voitures.

Le sénateur LR du Calvados, Pascal Allizard, saisi par les professionnels, avait justement interpellé ces derniers jours le représentant de l'État sur le sujet, s'inquiétant des "tensions dans les stations avec les contrevenants et des importantes pertes de chiffre d'affaire non indemnisées par les pouvoirs publics". Pour le sénateur, le préfet a pris une "excellente décision".

"On va mourir" répond cash Julien Lescaroux, propriétaire des deux stations de lavage à Vire et une autre à Hérouville Saint-Clair. Il est en colère : "Aucune assurance sérieuse ne propose de nous dédommager. La dernière bouffer d'oxygène qu'on avait, c'était de pouvoir laver ce type de véhicules et d'avoir des rentrées d'argent via le particulier qui enfreint la loi. Là, ça va accentuer notre chute....je suis tout à fait désabusé et écoeuré." Le professionnel explique que c'est la survie de son entreprise et donc l'emploi de ses salariés qui est en jeu : " On sort d'une période de deux années de Covid déjà. La question qui se pose clairement c'est comment on va faire vivre nos familles. Mes deux employés sont déjà au chômage partiel".

Une situation d'autant plus inquiétante que le retour de la pluie en abondance n'est toujours pas annoncées pour les prochains jours dans le Calvados et le reste de la Normandie. L'arrosage des pelouses et des fleurs reste également interdit dans tout le département du Calvados.