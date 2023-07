Calvi : le port de plaisance subit l'arrêté sur les grands navires, il défend son action environnementale

Le plus gros navire de la semaine visible sur le quai d'honneur du port de Calvi fait 50 mètres. Il peut donc se poser à quai mais pour les baignades, il n'a plus le droit de jeter l'ancre à moins de 40 mètres de profondeur. "Pour Calvi, ça exclue tout le golf, il faut s'éloigner de l'autre côté de la Citadelle," explique Laurent Guerini, élu au port de plaisance de la ville. "Les sociétés de yachts nous appellent en nous disant ben les réservations devaient durer un mois, elles ne dureront en fait qu'une semaine, les gens vont préférer la Croatie, l'Italie, on a alerté l'Etat avant la mise ne place de la mesure parce que nous n'étions pas prêts."

ⓘ Publicité

En juin, une chute de 30%

Au moins de juin, les réservations à Calvi ont chuté de 30%, "là les plaisanciers arrivent doucement, on espère" sourit l'élu. Il regrette une norme qui n'est pas adaptée à chaque port "il y a des endroits où il n'y a pas de posidonie, et il faut savoir que le dommage d'un gros yacht sur la posidonie il est énorme, c'est clair, mais douze ancres de petits bateaux aussi, donc il aurait fallu réfléchir globalement, pour mieux protéger notre environnement." Calvi demandera les fonds pour installer des coffres d'amarrage pour l'année prochaine, permettant aux bateaux de se fixer à un socle qui ne bouge pas, et où la biodiversité peut se développer. Les associations environnementale dénoncent aussi l'installation de ces coffres, s'opposant globalement au yachting et soulignant ses pollutions atmosphériques, visuelles...

Ils font vivre l'économie locale

"C'est grâce aux bateaux de l'été que l'on fait du bénéfice, les plaisanciers à l'année ne suffisent pas. Des bénéfices qui nous permettent d'entretenir le port et d'améliorer les infrastructures, notamment dans un sens environnemental" explique Laurent Guerini. Il craint que la perte de bénéfices les empêche de réaliser les travaux de rénovation du point essence, par exemple, qui prévoyaient d'agrandir les tuyaux de récupération des eaux usées (toilettes), pour une meilleure utilisation. Il souligne aussi que ce tourisme fait vivre l'économie locale : "ce sont des habitués, qui connaissent du monde à Calvi, reviennent régulièrement, et consomment localement." C'est le cas d'Andrea, cette australienne et ses fils font cette année leur troisième été en Corse. Saint-Florent, Calvi, Bonifacio... Ils vont de ports en ports et tiennent la corse en estime. Ils saluent le personnel du port, "ce sera toujours mon endroit préféré" s'amuse la plaisancière en s'éloignant, un sac de t-shirts "Corsica" en main.

Pour Calvi, Pavillon bleu en poche, objectif Port Propre

Dès l'arrivée au port, sept panneaux éducatifs sautent aux yeux : la posidonie, les différentes espèces animales protégées... "On fait de la prévention tout le temps" souligne Laurent Guerini. Le port a déjà obtenu le label Pavillon bleu, en 2021, une récompense octroyée en fonction des aménagements et des actions entreprises en matière de gestion environnementale.

Il y a deux ans, grâce à la contribution financière de la Fondation Charlène de Monaco, les panneaux informatifs ont vu le jour et deux robots ont été installés dans le port. Positionnés au bout des chemins de courants, ils récupèrent dans leurs filets les déchets échappés dans les eaux.

Les deux robots coutent 25 000 euros, selon Laurent Guerini. © Radio France - Ségo Raffaitin

En plus de la zone de tri des déchets du quotidien, le port dispose aussi d'un endroit pour les batteries usées, les huiles noires et autres déchets spécifiques à l'entretien du bateau. L'objectif, d'ici deux ans, c'est le label Port Propre. "Nous allons rénover la plateforme de la pompe à essence, où l'on pompe aussi les eaux usées des bateaux, c'est dans ces tuyaux que vont les déchets des toilettes des bateaux." Laurent Guerini craint cependant que la baisse de fréquentation n'impacte trop les bénéfices du port, et freine les potentiels investissements d'avenir. "Malgré tout, c'est la saison d'été qui nous fait vivre."