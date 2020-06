Camille Etienne a 22 ans et veut changer le monde

Son nom ne vous dit peut-être rien mais vous avez probablement déjà vu et entendu cette jeune femme :

En deux semaines, cette vidéo a cumulé, toutes plateformes confondues, 6 millions de vues. Camille Etienne a 22 ans. Elle fait partie de Pensée Sauvage, un duo artistique avec une ambition claire : changer le monde. Pour ça, ils ont lancés un appel à toute les générations et notamment la leur, la fameuse Génération Y. Camille Etienne attend de sa génération "qu'elle soit soit "intranquille", consciente et indignée".

Et pour les motiver, Camille Etienne évoque cet avantage : "On est la première génération qui peut se poser autour de la table et se dire "quel monde on veut pour demain ? Quelle définition du bonheur ? Du travail ? De la réussite ?"

Mais le fond de son propos c'est la nécessité pour tous de se recentrer sur l'essentiel, sur les liens humains. "Ce qui nous a manqué [pendant le confinement], c'était pas les soirées Netflix, c'était les liens humains. [...] Tous les écrans ne peuvent pas remplacer ce qu'il y a de plus fondamental, qui est le fait que l'être humain soit un être social."

Avec Benoît Prospero, Camille Etienne revient sur sa vision du monde, ses envies et sa volonté d'appartenir à ceux "qui ont tout fait pour faire dévier l'histoire."