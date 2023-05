Camille Etienne : "Tant qu'ils n'ont pas décidé de couper les ponts avec l'industrie fossile, on sera là"

Camille Etienne s'était fait remarquer à la fin du confinement en mai 2020 avec son court-métrage "Réveillons-nous" qui nous invitait à ne pas recommencer à consommer et produire comme avant, à prendre conscience du dérèglement climatique. La Savoyarde de 25 ans, qui a grandi à Peisey-Nancroix, sort un essai intitulé "Pour un soulèvement écologique. Dépasser notre impuissance collective" aux éditions du Seuil. Elle nous propose de sortir du sentiment d'impuissance, elle qui désormais participe à des actions militantes notamment contre le maintien de l'exploitation des énergies fossiles. Entretien.

ⓘ Publicité

France Bleu Pays de Savoie : Quel est le but de votre présence à Paris à l'assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies ?

Camille Etienne : Le but, c'est de bloquer, d'empêcher cette AG d'une entreprise française en partie responsable du dérèglement climatique et de la destruction des conditions de vie sur terre parce qu'elle s'assure que notre société reste dépendante des énergies fossiles. C'est de leur montrer que tant qu'ils n'ont pas décidé de couper les ponts avec l'industrie fossile, et de suivre les rapports du GIEC qui disent qu'il faut arrêter l'exploration pétrolière, tant qu'ils ne ne prendront pas cette décision, on sera là pour les empêcher de continuer à le faire.

Mais les actionnaires majoritaires de TotalEnergies ne vont pas changer de stratégie ce matin. Est-ce que ça n'est pas juste médiatique cette action ?

Si c'est juste médiatique, c'est déjà important. Ça veut dire que les gens en parlent, ça veut dire qu'on informe sur les stratégies de ces compagnies. Ça veut dire qu'on joue sur leur réputation. Ça veut dire que l'impunité a un terme, que ce n'est plus la norme. Aujourd'hui, continuer les stratégies d'expansion pétrolière, par exemple en faisant le plus grand pipeline chauffée au monde entre l'Ouganda et Tanzanie, c'est criminel et on sera là partout où il est possible de les empêcher de continuer. Il s'agit aussi de s'attaquer aux causes de ces dérèglements et donc aussi de mettre fin au système qui permet l'emballement climatique. Les recherches des économistes et des historiens nous montrent qu'un modèle économique qui est basé sur l'extraction des ressources, sur une dépendance aux énergies fossiles entretient cet emballement climatique. Et donc on n'a pas d'autre choix que d'y mettre fin.

Dans votre essai, vous nous invitez à sortir de notre sentiment d'impuissance, de notre résignation. Vous dites : "Une radicalité est nécessaire. Au-delà des écogestes et des pseudo-verdissements". C'est le seul moyen d'agir, la radicalité ?

Le mot radicalité signifie aller "à la racine du problème" et c'est précisément ce qu'il est urgent de faire. On n'arrête pas une hémorragie interne en mettant des pansements. C'est vraiment important de s'attaquer aux causes de ce qui crée ce qu'on a envie de combattre.

La radicalité, ce n'est pas le risque de basculer aussi dans la violence ?

La démocratie, c'est le régime qui permet par essence l'organisation du dissensus, de la dispute, des désaccords. C'est ce qui fait vivre la démocratie et donc c'est fondamental de s'inscrire dedans. A l'inverse, c'est dans les régimes autoritaires qu'on a une pensée unique, qu'on n'a absolument pas le droit à la contestation, qu'on n'a pas le droit de se battre pour des droits et des libertés pour soi et pour les autres, et que donc la seule issue possible est la violence.

Mais vous sentez pas que ça fait peur, la radicalité ? Des événements comme Sainte-Soline font peur.

Est-ce qu'il s'agit de ne plus avoir peur ou d'être à la hauteur du danger ? Quand on va chez le médecin, on n'a pas envie que le médecin nous dise : "désolé, je ne peux pas vous dire ce que vous avez pour pas vous faire peur". On a besoin de savoir de quelle maladie on souffre, ce qui se passe dans notre corps et de savoir comment se soigner et s'il existe plusieurs possibilités avec plus ou moins d'effets. Parce que c'est à nous de décider. L'état du monde fait peur, la direction qu'on est en train de prendre fait peur. Maintenant si on est à la hauteur de cette peur, on pourra avoir une réponse qui sera ambitieuse et qui empêchera l'impact.

Et militer dans un parti politique, vous présenter à des élections locales ou nationales, ce n'est pas un moyen d'agir ? Vous n'en parlez pas du tout dans votre livre.

C'est un moyen d'agir, mais ça n'est pas le mien, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Une démocratie est saine quand elle a précisément des contre-pouvoirs, quand elle a aussi des gens qui s'inscrivent dans cet espace politique - donc la gestion de la cité - mais qui pour autant ne sont pas dans une logique de parti parce qu'ils sont pas dans une logique de réélection, de fidélité au parti et leur temps politique n'est pas imposé. Qui maîtrise le temps maîtrise beaucoup. Quand on doit s'occuper - et heureusement encore une fois que certains le font - des affaires de gestion de la cité, on a moins de temps pour imposer des sujets.

Etre en dehors me permet de passer un an à travailler contre le projet de la plus grande pipeline chauffée au monde [NDLR : le projet Eacop de Total en Tanzanie et en Ouganda], ou contre l'exploitation minière des fonds marins et d'imposer un agenda politique.

Il y a un grand projet ici en Savoie, qui ne fait pas consensus, c'est Lyon-Turin ferroviaire. Il y a un rassemblement des opposants qui est prévu le 17 juin en Maurienne, à l'appel notamment des Soulèvements de la Terre. Vous serez à leurs côtés ?

Si mon agenda me le permet, je serais ravi d'être à leurs côtés. Je ne veux pas m'engager alors que je ne sais pas encore si je serai disponible. Mais ce qui est sûr, c'est que je soutiens évidemment les militants et les militantes qui s'opposent à ce projet.