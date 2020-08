Camp climat à Nancy : la formation, "un bon moyen pour agir à mon échelle"

Autour de la table, une dizaine de participants assidus. Un masque sur le nez, ils notent avec attention les conseils prodigués par le formateur ce samedi 22 août. C'est la première formation du camp climat organisé à Nancy par le collectif Plan B.

Camille, habituée aux rapports du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), participe à son premier camp climat : "je me suis dis que c'était un bon moyen pour commencer à agir à mon échelle", confie l'étudiante nancéienne, qui voit dans la crise sanitaire une raison supplémentaire de s'engager.

J'aimerais participer à un collectif donc acquérir des outils m'incite à proposer mes services

Au programme ce matin là : des outils pour organiser et animer une réunion. Construire un ordre du jour, apprendre à donner la parole à chacun ou encore à animer un débat...autant d'astuces concrets distillés aux participants.

Rachel, déjà sensibilisée à la question climatique, veut s'en servir pour s'engager encore davantage : "j'aimerais pouvoir soit participer à un collectif existant soit créer quelque chose, donc acquérir des outils m'incite à proposer mes services, pour apporter ma pierre à l'édifice", précise l'habitante de Tomblaine, inscrite à deux autres ateliers.

35 interventions de ce type sont organisées jusqu'au 29 août. "Ça aide à mieux faire passer notre message, explique Valérie Hacquard, formatrice présente lors de l'atelier. Ça aide à ne pas tomber dans des pièges ou faire des erreurs, donc au final notre message passe plus facilement grâce à la formation."

On doit être professionnel, on ne peut plus se permettre de perdre du temps

Et il est urgent d'agir. "On a vraiment besoin de professionnaliser le mouvement climat, explique Johan Moreau, porte-parole du camp climat à Nancy. Aujourd'hui on a très peu de temps pour agir donc chaque action doit porter. On doit être professionnel, on ne peut plus se permettre de perdre du temps." 19 villes de France organisent cet été un camp climat, dans un format modifié cet année à cause du contexte sanitaire.

580 personnes se sont inscrites pour participer au camp climat à Nancy. Il est encore possible de s'inscrire à certains ateliers en écrivant un mail à campclimat2020@planbnancy.fr. L'entrée est sur participation volontaire.