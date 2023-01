Campings du Pyla : la reconstruction avance vite, trop vite selon les écologistes !

C'était une promesse du président Emmanuel Macron lors de sa visite à La Teste-de-Buch le 20 juillet dernier : les 5 campings de la Dune du Pilat détruits par l'incendie seront reconstruits et pourront rouvrir dès l'été 2023.

ⓘ Publicité

6 mois plus tard les travaux sont engagés. Les chantiers avancent vite, trop vite même au goût du conseiller régional écologiste Vital Baude. L'élu vert estime que certains travaux sont réalisés sans permis de construire.

Quand on construit une maison il faut afficher un permis de construire. Devant les campings je n'ai rien vu de tel - Vital Baude

Le cahier des charges fixé par l'Etat prévoit une diminution du nombre de mobil homes, hors, rien ne garanti à ce jour que les propriétaires des campings vont jouer le jeu et respecter leurs engagements environnementaux estime l'écologiste.

Le propriétaire du camping des Flots Bleus dément toute irrégularité

Sébastien Cordier indique que l'ensemble des travaux engagés ont été validés par les services de l'Etat et que les procédures sont respectées à la lettre.

On travaille en direct avec la DREAL et la DDTM. Ils savent très bien où on va en terme de reconstruction pour 2023 puis pour la suite - Sébastien Cordier

Le patron des Flots Bleus espère pouvoir accueillir des campeurs dès le weekend de Pâques