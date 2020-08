Depuis ce lundi, la navigation est interdite sur le canal de Bourgogne, entre Migennes et Tonnerre. Une décision prise par VNF, voies navigables de France, à cause d'une insuffisance de la ressource en eau.

Canal de Bourgogne : la navigation stoppée entre Migennes et Tonnerre à cause d'un manque d'eau

Les péniches ne peuvent plus naviguer entre Migennes et Tonnerre, sur le canal de Bourgogne.

Les péniches ne peuvent plus naviguer sur le canal de Bourgogne entre Migennes et Tonnerre. La mesure, décidée par VNF, est effective depuis ce lundi. Le bassin de l'Armaçon, qui alimente cette portion du canal, souffre d'un manque d'eau.

Pénurie d'eau, un scénario qui se répète

L'été dernier, la navigation avait déjà été interrompue sur deux portions du canal de Bourgogne, dès le 26 juillet. Cette fois, l'histoire se répète. "On a eu un hiver sec avec très peu de pluie et un printemps très doux" rappelle Frédéric Wicker, le directeur adjoint de VNF, en charge du canal de Bourgogne. Il faut rajouter à cela un début d'été très chaud, avec une vigilance sécheresse en cours dans le département de l'Yonne. Tout cela explique que le bassin de l'Armaçon, qui alimente la portion entre Migennes et Tonnerre, souffre d'un manque d'eau. "La gestion de l'eau est une mission prioritaire, on essaie au maximum d'optimiser le stockage de l'eau en amont et d'étanchéifier nos canaux" précise Frédéric Wicker.

Sur le reste du canal de Bourgogne, de l'Yonne à la Saône, les péniches peuvent toujours naviguer.