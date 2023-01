Canal du Midi à Toulouse : la place réservée aux voitures sera divisée par deux

La place réservée aux voitures aux abords du canal du Midi à Toulouse sera divisée par deux. Il va falloir encore patienter pour voir le projet sortir des cartons : ce sera après 2028 et l'ouverture de la ligne C du métro toulousain. Mais c'est un des souhaits de Jean-Luc Mondenc, le maire de la ville.

Ce jeudi, lors de ses vœux à la presse, il a détaillé les grands projets des mois à venir. Il a parlé sécurité, qualité de vie et mobilité. Et à ce propos, il a annoncé le lancement du projet Grand Parc Canal.

ⓘ Publicité

Plus d'arbres, moins de bitume

Le projet Grand Parc Canal a pour objectif de végétaliser les abords du canal du Midi et du canal de Brienne et de réduire sérieusement la place de l'automobile dans ces secteurs. Jean-Luc Moudenc en a précisé les contours : "Nous aimerions réduire de moitié l'espace dévolu à la voiture de part et d'autre du canal du Midi. Evidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais on peut imaginer que les voies de circulation seront réduites, que les trottoirs seront élargis et que le corridor central, avec l'eau et les arbres, occupera plus de place.. Au lieu d'avoir un seul alignement d'arbres de part et d'autre, on peut imaginer deux ou trois alignements d'arbres de manière à ce que les piétons puissent se promener agréablement. Aujourd'hui, dans les piétons qui se promènent à cet endroit là ont davantage l'impression d'être à côté des les voitures que du canal lui même."

Pas de suppression totale de la circulation automobile

La ville de Toulouse veut-elle chasser la voiture des abords du canal du Midi ? Jean-Luc Moudenc s'en défend : "Ce n'est pas mon intention. Mais le canal ne peut pas rester en l'état. Il est classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996 : c'est un joyau, mais il a été plutôt maltraité. On a beaucoup travaillé ces dernières années autour de la Garonne . Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse au canal."

Le projet Grand Parc Canal sera lancé dès cette année, avec une concertation des habitants sur le réaménagement du parvis Brienne, près de l’écluse Saint-Pierre. Une proposition d'aménagement réalisée par la paysagiste Jacqueline Osty a été dévoilée à l'occasion de vœux de Jean-Luc Moudenc.