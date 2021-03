Canards Kriaxera : un protocole pour éviter l'abattage et sauver la race

La race de canards Kriaxera évite l'abattage...pour le moment. Ce mardi, la préfecture a réuni tous les acteurs de la filière Kriaxera afin de signer un protocole et sauver la race, alors que le couvoir de la Bidouze à Bidache, seule exploitation à faire naître cette race locale a été déclaré foyer d’influenza aviaire hautement pathogène fin janvier, et donc menacé d'abattage. "Il s'agit de concilier trois impératifs : la sécurité sanitaire, la viabilité économique du couvoir de la Bidouze et la sauvegarde de deux races rares, le Kriaxera et le Rouen Landais", explique le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, pour justifier cet accord inédit.

Ce protocole implique une dérogation à la gestion habituelle en cas de découverte d'une contamination et qui prévoit l'abattage préventif. Ainsi, la race Kriaxera, unique au Pays basque, sera préservée. En effet, le couvoir de la Bidouze est la seule exploitation à faire naître cette race de canards. Concrètement il va s'agir de faire naître 1 500 œufs qui seront mis de côté et exportés ensuite dans des zones préservés de la grippe aviaire. La période d'incubation sera réalisée à l'extérieur de l'élevage.

"Par ailleurs, pour assurer la viabilité économique du couvoir, un stock de reproducteurs sera reconstitué", poursuit le préfet.

Ce protocole est le fruit d'un consensus finalement trouvé, surtout parce qu'il prévoit une clause de revoyure au plus tard au mois de juin avant de décider d'un abattage ou pas. D'ici là, la préfecture attend de nouveaux avis scientifiques concernant la spécificité de la race Kriaxera, car si les canards sont à priori résistant au virus, reste à savoir s'ils peuvent le transmettre. Un avis très attendu est notamment celui de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui pourra donc permettre d'établir s'il est réellement nécessaire d'abattre les animaux ou pas préventivement.

Cette clause est un soulagement pour les gérants du couvoir de la Bidouze et les 200 éleveurs qui s'y approvisionnent, car elle permettra la continuité de l'activité. "S'ils nous abattaient tout au mois de juin, on aurait une année entière de fichue en l'air parce qu'il faut six mois d'élevage pour qu'elles arrivent en ponte", explique Alain Lataillade, co-gérant du couvoir de la Bidouze.

Mi-février, la préfecture des Pyrénées-Atlantique comptait 58 foyers de grippe aviaire en élevage agricole. Si aucun canard Kriaxera n'a donc pour l'heure été abattu, ce sont environ 380 000 canards qui l'ont été dans notre département.