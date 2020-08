Canicule à Bordeaux : Pierre Hurmic ressort les arbres en pot, mais promet d'en planter

Le nouveau maire a ressorti cet été les arbres en pot qu'il avait vertement critiqués l'été dernier quand Nicolas Florian les avait alors installés. Il assure qu'il s'agit d'une solution temporaire pour lutter contre la canicule et que la revégétalisation de Bordeaux est en marche.

Quand l'ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian avait fait installer en ville des arbres en pot, place pey Berland et sur les allées de Tourny notamment, son opposant d'alors Pierre Hurmic ne s'était pas privé de l'attaquer vertement... dénonçant "une politique des petits pots et des petits pas "absolument pas à la hauteur du défi climatique. Il en avait alors profité pour lancer sa candidature. Un an après, ces fameux petits pots ont été ressortis par le nouveau maire, qui assure qu'ils ne sont qu'une solution temporaire à la canicule.

La revégétalisation de Bordeaux prendra au moins 3 ans

En effet, face à l'urgence soulevée par les nouvelles vagues de chaleur que nous connaissons cet été -avec des températures qui frisent parfois les 40 degrés à Bordeaux - le maire a décidé de ressortir ces plantes en pot - qu'il critiquait il y a un an tout juste -afin d’offrir un peu de fraîcheur et d'ombre aux bordelais. Une mesure qu'il n'a pas vraiment choisie, assure-t-il, mais qui découle de "l'inaction de la municipalité précédente en matière de changement climatique."

Si l'équipe précédente avait su lancer d'autres projets que ces petits pots, nous n'aurions pas été obligés de les ressortir en urgence cet été. Mais malheureusement, ils n'ont absolument rien fait" Pierre Hurmic

Le nouveau maire promet d'aller plus loin et de revégétaliser durablement Bordeaux. Dès la fin du mois d'août, des réunions consacrées à cette thématique auront lieu 2 fois par semaine, afin de dresser une liste des sites à reverdir en priorité. "Les premiers arbres seront plantés dès le mois de décembre" assure Didier Jeanjean, l'adjoint en charge de la ville verte. "En revanche" poursuit-il, "ceux qui sont pressés de voir des résultats seront déçus, car il faut au moins 3 ans à un arbre pour atteindre 2 mètres de hauteur".