Canicule : à Fontainebleau, l'Office National des forêts veut prévenir des incendies

Avec les périodes de sécheresse et la canicule qui revient en Ile-de-France, l'Office National des forêts veut informer au mieux pour éviter de nouveaux départs de feux. La forêt de Fontainebleau et toutes les forêts périurbaines ont des risques d'incendie de part leur fréquentation.

De la parcelle 375 de la forêt domaniale de Fontainebleau, en Seine et Marne, il ne reste plus grand chose. Un feu a pris le 18 juin dernier. "Tous ces arbres sont condamnés, explique Nicolas Laurent, responsable de l'unité territoriale de la forêt de Fontainebleau pour l'Office National des forêts (ONF). Ils sont condamnés parce que leur système racinaire est atteint par le feu. Dans cette forêt, on rencontre principalement _des feux au niveau du sol_. On connaît très peu de feux de cimes comme on connaît actuellement dans le sud de la France."

Le risque de départs dans les forêts franciliennes est faible ou moyen. À Fontainebleau, la forêt est plutôt sèche, le risque est modéré. Mais c'est la fréquentation qui apporte le plus de risques d'incendies. "Il faut savoir que neuf feux sur dix sont d'origine humaine et qui dit des feux d'origine humaine dit qui peuvent être évités, raconte Nicolas Laurent. À Fontainebleau on parle d'environ 15 millions de visiteurs par an. Ce n'est pas négligeable."

Du feu qui a pris sur la parcelle 375, personne n'a retrouvé de traces qui permettent de confirmer que le feu est d'origine humaine. "Néanmoins, on est aux abords d'un sentier de promenade. En haut il y a des rochers qui sont plutôt plutôt agréable pour s'y poser. Donc on peut tout à fait imaginer une cigarette qui a été jetée, qui a été mal éteinte ou même un petit feu de bivouac sur une zone plutôt sympathique en forêt.", suppose Nicolas Laurent.

Prévenir la population

Si vous venez en forêt de Fontainebleau, vous verrez très rapidement sur la route des panneaux expliquant qu'en forêt domaniale de Fontainebleau, le feu interdit. Vous trouverez également un arrêté préfectoral d'interdiction d'apport de feu, même un briquet, est interdit.

"D'autres panneaux de sensibilisation de couleur rouge ou orangé qui permettent indiquent aussi très clairement en français et en anglais, puisqu'on a un public international, de ne pas fumer et de ne pas apporter de feux dans cette forêt", explique le responsable territorial.

Parmi les visiteurs de la journée, Clara et son copain ont déjà fait quelques kilomètres. "C'est vrai qu'on a vu à plusieurs reprises des endroits où des personnes ont fait du feu. On a vu des mégots par terre aussi, ce n'est pas très rassurant", raconte la jeune femme.

Jade et son ami, eux, sont sereins mais conscients de la situation. "Les briquets sont interdits ? On ne fume pas, ce n'est pas un problème mais c'est sûr qu'on fait encore plus attention quand on voit ce qu'il se passe aujourd'hui et quand on sait combien de temps ça prend pour que ça pousse de nouveau."

Nicolas Laurent, responsable à l'ONF pour la forêt de Fontainebleau, sur la parcelle 375 qui a pris feu le mois dernier © Radio France - Eloïse Roger

Le personnel de l'Office National des forêts fait aussi régulièrement des rondes pour avertir les visiteurs. "La chance qu'on a aussi derrière la fréquentation massive finalement de ces forêts, c'est que les personnes qui viennent en forêt peuvent aussi devenir des surveillants en quelque sorte. Ce qui permet d'alerter au plus vite les forestiers et les pompiers en cas d'incendie", sourit Nicolas Laurent.

La forêt de Fontainebleau est très bien tracée, 1 000 kilomètres de routes et sentiers en forêt qui permettent des interventions rapides, facilitées.

Il faut savoir que les agents de l'Office national des forêts, au même titre que des policiers ou des gendarmes, peuvent dresser un procès verbal. En cas de feu, il s'agit d'une contravention de classe quatre qui correspond à 135 € d'amende. "Pas plus tard que le week-end dernier, on a encore trouvé des personnes qui avaient fait un feu pour un petit barbecue. C'est hebdomadaire, presque quotidien, et c'est un vrai risque pour la forêt", relate Nicolas Laurent.

Protéger la forêt en temps de canicule

L'ONF possède une fiche avec la marche à suivre en cas de canicule et de risque pour la forêt. À Fontainebleau, il est possible d'interdire les manifestations en forêt en fonction des indices de risque communiqués par Météo France. Quand cela arrive, il est possible de venir se balader mais que toute activité qui a été demandée en groupe est annulée.

Eviter les risques dans ces périodes-là, ça peut aussi passer par l'arrêt des activités mécanisées comme les travaux forestiers. "Les travaux mécanisés peuvent générer des étincelles et à ce titre, on peut tout à fait interdire ce type de travaux.", précise le responsable de l'ONF.

La fôret de Fontainebleau est vaste de 23 000 hectares. Depuis le début de l'année, deux hectares ont déjà pris feu.