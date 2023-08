Dans un environnement général où nous connaissons de plus en plus de journées et de nuits caniculaires, le Grand Est se distingue avec, selon par l'Insee, des perspectives encore plus étouffantes. C'est ce qu'illustre l'étude publiée ce lundi . alors que l'Alsace est en vigilance orange canicule et le sud de la région en jaune.

ⓘ Publicité

D'ici 2050, le Grand Est serait l'une des régions de France les plus touchées par la hausse des journées et nuits anormalement chaudes*, lors des mois de juin, juillet et août. Les auteurs de l'étude montrent que c'est l'ensemble du territoire régional qui est concerné, notamment du fait de son climat continental. Ainsi, les littoraux seraient moins touchés, alors que les pourtours des massifs montagneux seraient particulièrement exposés à ces températures.

Au sein du Grand Est, des territoires plus exposés

A l'intérieur du Grand Est, des territoires sont plus exposés que d'autres. C'est ainsi qu'un habitant sur sept (761.000 personnes selon les chiffres 2018) connaîtrait plus de 20 journées de températures anormalement élevées pendant les trois mois d'été. Et la nuit, c'est encore plus marquant : un habitant sur six vit dans un secteur exposé d'ici 2050 à plus de onze nuits trop chaudes. C'est un sur dix en France métropolitaine.

Les Vosges font partie des territoires les plus exposés au sein du Grand Est, en particulier la partie située dans le massif vosgien, soit plus d'un quart de la population du département. Un tiers des habitants de la Meuse sont également surexposés à ces températures estivales anormales. Et près de la moitié des Haut-Marnais.

Pour ces trois départements, il s'agit des températures en journée. Dans le nord de la Moselle, près de la frontière allemande, ce sont les nuits anormalement chaudes qui menacent deux Mosellans sur cinq.

Les conséquences pour la population

Le rafraichissement nocturne doit aider les organismes à récupérer des journées caniculaires, notamment chez les personnes vulnérables : les jeunes enfants et les seniors. Or, dans le Grand Est, ce sont aussi les plus exposés aux anomalies de températures. Ainsi, 19% des habitants de 75 ans ou plus vivent dans une commune qui connaîtrait des nuits trop chaudes, contre 9% en France métropolitaine.

L'augmentation des journées et des nuits anormalement chaudes présente un risque pour la santé des habitants du Grand Est et une possible surmortalité. Au niveau national, selon l'enquête de Santé publique France, l'été 2022 a été marqué par plus de 10.000 décès "en excès" , dont 3.000 pendant les trois vagues de canicule.

Les fortes chaleurs estivales pourraient aussi affecter les vignobles du Grand Est, essentiellement situés en Alsace et en Champagne, 19 % de la surface des vignobles en Grand Est connaîtrait plus de 20 journées anormalement chaudes, contre 9 % au niveau national. Autre secteur sensible : les forêts, qui constituent un tiers de la surface régionale.

Le Grand Est et les températures anormalement élevées : ce qu'il faut retenir. - Insee Grand Est

Sources et définitions

*La définition d'une nuit ou d'une journée anormalement chaude, c'est quand la température maximale (minimale) est supérieure d’au moins 5 °C à la température maximale (minimale) de référence (calculée au niveau local sur la période 1976-2005). La présente étude compare ces indicateurs pour la période dite « de référence » (1976-2005) avec celle des trois prochaines décennies (2021-2050).

Les données climatiques utilisées dans cette étude reposent sur le jeu de données 2020 du programme Drias (« Donner accès aux scénarios climatiques régionalisés français pour l’impact et l’adaptation de nos sociétés et environnements ») mis à disposition par Météo-France. Cette approche est une compilation de douze simulations climatiques à l’échelle européenne réalisées par différents centres de recherches (dont le Centre national de recherches météorologiques et l’Institut Pierre-Simon Laplace) et sélectionnées pour leur représentativité des futurs climatiques possibles de la France. Cette analyse multimodèles permet de limiter les incertitudes de prévisions liées aux modélisations. Ici, les nombres de journées et de nuits anormalement chaudes retenus sont des nombres médians : six modèles prévoient un nombre inférieur, six modèles prévoient un nombre supérieur.