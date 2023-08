Canicule : Agnès Pannier-Runacher, en visite à Météo France Toulouse "c'est notre premier lien avec le climat"

La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher est de retour de vacances, et à l'image de l'ensemble du gouvernement, elle entend occuper le terrain dès la fin de ce mois d'aout suffocant. Ce jeudi, visite en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées sur le thème du changement climatique, et par ces temps de canicule, l'illustration est évidente : records de chaleur battus à Toulouse et dans le sud-ouest ce mercredi

France Bleu Occitanie : Pourquoi ce choix de Météo France, c'est l'outil contre les climatosceptiques ?

Agnès Pannier-Runacher : D'abord, Météo France. C'est notre premier contact avec la météo. Pour tous les citoyens. Lorsqu'on se lève, qu'on allume la radio par exemple. On a le bulletin météo et c'est ce contact qu'on a tous les jours avec la question du climat. Mais derrière ce métier de pédagogie sur le temps qu'il fait, il y a des experts. Il y en a plus d'un millier ici, à Toulouse, au Météopole , qui vont analyser les données du climat, qui vont nous aider à construire des politiques publiques qui vont accompagner les entreprises et les collectivités locales pour faire face à ce changement, à ce dérèglement climatique. Et moi, je veux à la fois mettre en évidence cette excellence de ces météorologues, mais aussi au moment où certains et on a eu encore le rassemblement national qui s'est exprimé en expliquant que "les experts du GIEC exagéraient", ce qui est totalement sidérant... montrer qu'effectivement ce dérèglement climatique existe et que nous devons agir contre lui.

Alors une des causes de ce dérèglement climatique, c'est la pollution, celle des voitures notamment. A Toulouse pourtant, la ZFE sera finalement moins exigeante que prévu parce que les vignettes "Crit'Air 3" pourront toujours rouler. Au départ, elles devaient être écartées. C'est bien cohérent tout ça quand on lutte contre le changement du climat ?

Oui, c'est cohérent parce que ce qui s'est passé entre le moment où la loi est passée et 2022, c'est que Toulouse a basculé dans la catégorie des villes qui ne dépassent pas les seuils d'émissions qui doivent mettre en alerte et qui obligent à installer des ZFE extrêmement exigeantes. C'est une bonne nouvelle, il n'y a plus maintenant que cinq villes au niveau national qui sont au-delà de ce seuil, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est un sursis. Toulouse est en zone de vigilance, c'est à dire qu'il est en dessous du seuil. Mais il pourrait. Cette ville pourrait repasser au dessus du seuil.

Ça pourrait être plus dur... cette ZFE ?

Et donc si Toulouse devait repasser au dessus du seuil, alors il faudrait prendre des mesures complémentaires ! Mais moi, je veux saluer quand même le travail qui a été fait par le maire de Toulouse parce qu'au delà de son action à Toulouse, il a contribué très fortement, au travers d'un rapport sur l'application des effets des feux, à accompagner l'Etat et l'ensemble des collectivités locales en faisant des propositions pour que justement l'application soit plus efficace, mieux acceptée des populations et surtout plus impactante. Nous, ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas contraindre les gens. Ce qu'on cherche à faire, c'est baisser la pollution dans les villes et sur les ZFE. C'est une question de pollution de l'air. C'est une question qui induit des milliers de décès chaque année et c'est aussi une question de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Est ce qu'il n'y a que les automobilistes qui sont dans le viseur ? Parce qu'il y a aussi les industriels, chez nous. On a eu l'exemple du cimentier Lafarge à Martres-Tolosane, qui a été convoqué par l'Elysée, parce que c'est un des cinquante sites les plus polluants en France. Est-ce que les industriels, eux aussi font des efforts ? Est-ce que vous avez constaté ces efforts ?

Alors attention, c'est un des sites les plus émetteurs de France, c'est à dire qu'ils émettent du CO2. En revanche, s'agissant de la pollution de l'air, c'est une autre histoire. Et pourquoi nous les avons convoqués à l'Elysée ? Parce que nous travaillons avec l'ensemble des filières industrielles. Vous savez que j'ai porté à un moment avec la casquette de ministre déléguée en charge de l'Industrie, et Roland Lescure a continué à creuser ce sillon-là, la baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel. Aujourd'hui, le secteur industriel est sur sa trajectoire de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Au regard des accords de Paris, ils ont baissé de près de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ils continuer et nous devons effectivement les accompagner. Et ces cinquante sites ont une feuille de route très précise. Le site de Lafarge que vous citez l'a mise à jour le 16 août dernier. C'est dire à quel point tout cela est concret. C'est des investissements lourds, mais c'est des investissements qui permettent matériellement de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est mesuré chaque année avec un accompagnement de l'Etat.

On parle du nucléaire, on a besoin de clim, on a besoin de fraîcheur, on manque d'eau aussi. Avec la sécheresse, comment on fait pour pour continuer à produire alors qu'on manque d'eau dans les rivières ?

Alors vous le voyez, nous sommes dans un épisode de canicule extrême et pourtant nous n'avons pris aucune mesure dérogatoire sur les centrales nucléaires, c'est-à-dire que nous sommes très largement exportateurs et si nous devons ajuster la production nucléaire pour la baisser un peu pour limiter l'impact des rejets d'eau pour les fleuves, vous savez que ces rejets peuvent être plus chauds, notamment dans la Garonne. Eh bien, ce n'est pas un problème parce que aujourd'hui, nous sommes largement producteurs d'électricité. Ça montre que notre système électrique est capable de traverser des épisodes de canicule sans tension. Et je pense que c'est important, parce que c'est évidemment un sujet que nous regardons le réchauffement climatique pour les centrales nucléaires, pour faire en sorte de diminuer nos besoins de refroidissement des centrales nucléaires, une quantité d'eau, mais également pour s'assurer que dans des scénarios, y compris de réchauffement climatique plus forts que ce qu'on souhaite avoir, nous sommes capables de continuer à faire fonctionner nos réacteurs nucléaires.

Le risque de pénurie, c'est fini ? On en a beaucoup parlé l'hiver dernier. Vous dites que la France est de nouveau exportatrice d'électricité, il n'y aura pas de problème l'hiver prochain ?

La France est le premier pays exportateur d'électricité cette année 2023.

L'hiver prochain, on craint le pire quand même ?

Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant puisque l'électricité ne se stocke pas. Donc une situation très confortable à un moment peut se dégrader. Par exemple, s'il y a un pic de froid particulier où nous aurons besoin de consommer plus d'électricité et où notre production nucléaire et notre production hydraulique sera limitée par différentes raisons. C'est pour ça que moi je suis confiante sur l'hiver prochain. Mais je dis qu'il ne faut pas baisser la garde, notamment sur la sobriété énergétique. Sur la sobriété énergétique, nous avons les chiffres depuis le 1ᵉʳ août 2022, nous avons baissé notre consommation de 9% d'électricité. C'est énorme. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons baissé de manière importante et que nous sommes un des premiers pays du G20 en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut continuer. C'est bon pour le climat, c'est bon aussi pour le portefeuille et c'est bon pour notre souveraineté énergétique parce que ça limite les importations d'énergie fossile qui viennent du reste du monde et sur lequel on n'a pas la main aujourd'hui.