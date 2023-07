Canicule : alerte orange dans le Var ce lundi, jusqu'à 40 degrés dans les terres

Dans l’après-midi, les maximales atteindront entre 38 et 40 degrés dans l'intérieur varois

Après un week-end déjà très chaud, Météo France place le département du Var en vigilance Orange canicule à partir du lundi 10 juillet à midi. Dans le département, le pic de chaleur est donc attendu pour la journée de lundi. Dans l’après-midi, les maximales atteindront entre 38 et 40 degrés dans l'intérieur varois. Elles seront moins élevées sur le littoral, entre 31 et 35 degrés.

Le comportement à adopter

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

Buvez de l’eau plusieurs fois par jour, continuez à manger normalement

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (visage et avants bras)

Passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais ou climatisé

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique

Si vous avez dans votre entourage des personnes âgées, ou des personnes souffrant de maladies chroniques ou isolées, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite. Accompagnez-les dans un endroit frais

Les symptômes d’un coup de chaleur

Les fortes chaleurs peuvent toucher chacun d’entre nous, même les sujets en bonne santé. Cependant, le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées ainsi que les enfants et les femmes enceintes.

Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40 °C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions pouvant aller jusqu’à une perte de connaissance

Si vous avez connaissance d’une personne se trouvant en difficulté du fait de ces fortes chaleurs, n’hésitez pas à appeler les services de secours : le 15 ou le 115.