Canicule : alerte orange et alerte pollution maintenues ce mardi en Provence

La Provence reste en alerte vigilance orange ce mardi, selon les prévisions de Météo France. Plusieurs communes du Var, des Bouches-du-Rhône mais aussi des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes afficheront des températures jusqu'à 40 degrés.

Sur les Bouches-du-Rhône et le Var, les températures maximales sont en hausse ces mardi et mercredi, comprises entre 38 et 40 degrés localement 41 degrés dans l'intérieur et entre 33 et 36 degrés sur le littoral, selon Météo France. Les températures minimales seront comprises entre 20 et 22 degrés dans l'intérieur et entre 22 et 25 degrés sur le littoral.

Alerte pollution maintenue

Pour la 2e journée consécutive, les départements des Bouches-du-Rhône et du Var sont en alerte niveau 1 de pollution à l’ozone ce mardi. Les "températures élevées favorisent la photochimie et la formation d'ozone à partir des polluants précurseurs présents dans l'atmosphère", précise la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Parmi les principales mesures maintenues pour les automobilistes : un abaissement de 20 km/h de la vitesse et des contrôles routiers plus fréquents.

Huit massifs forestiers sont de nouveau interdits d'accès ce mardi dans le Var et les Bouches-du-Rhône. la liste complète est à retrouver sur la carte des massifs sur francebleu.fr .