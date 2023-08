Canicule au Mont-Blanc : les autorités appellent à la prudence

"Tout est chaud et réchauffé en haute montagne" indique en début d'après-midi ce lundi le maire de Saint-Gervais. Sa commune est située au pied de la voie dite "normale" vers le sommet du Mont-Blanc par le couloir du Goûter. "C'est surtout dans les prochains jours, qu'il faudra être très attentif. Car c'est quand la montagne subit des températures élevées plusieurs jours de suite que cela devient compliqué et qu'il y a des chutes de pierres" explique Jean-Marc Peillex.

"Il vaut mieux faire de l'alpinisme quand on est vivant plutôt que de risquer la mort et de se prendre une chute de pierre" - Jean-Marc-Peillex

Le maire, recommande à titre personnel, de ne pas monter en ce moment sur des secteurs exposés.

"Les conséquences de la canicule ne sont pas visibles uniquement pendant l'alerte, mais aussi plusieurs jours après. Néanmoins, nous ne sommes pas dans la même situation que l'an dernier, quand dés juin, nous avions pris des dispositions pour limiter l'accès au sommet du Mont-Blanc". Le mairie avait alors pris un arrêté pour fermer les refuges de Tête Rousse et du Goûter , ce n'est pas le cas pour l'instant.

"Les guides de Saint-Gervais sont mes sentinelles, ce sont eux qui vont au Mont-Blanc tous les jours et me rapportent la dangerosité. Ils sont vigilants mais pour l'instant, ça passe encore".

La préfecture de Haute-Savoie appelle à la plus grande vigilance

Ce lundi après midi, le préfet appelle à la prudence en raison du risque de chutes de pierres lié aux fortes chaleurs. Il souligne aussi que des crevasses apparaissent au col derrière le refuge, au pied du Dôme du Goûter et juste au-dessus. Une des autres voies d'accès devient aussi plus compliquée à cause de ces températures élevées : "l’ascension par les Trois Monts devient plus technique que de manière habituelle notamment le Mont Maudit où des piolets tractions sont indispensables". Le préfet rappelle enfin plusieurs règles à respecter pour pratiquer de la montagne dans de bonnes conditions :

• la réservation est obligatoire

• un équipement individuel et collectif adapté à l'alpinisme est à prévoir

• le bivouac est interdit sur l’ensemble du site.