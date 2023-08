Canicule ce lundi : l'alerte de niveau 1 de la pollution atmosphérique déclenchée dans les Alpes-Maritimes

Météo-France place 50 départements en vigilance orange canicule pour ce lundi 21 août, dont les Alpes-Maritimes. Les températures élevées favorisent la pollution de l'air. La préfecture déclenche l'alerte de niveau 1 et met des mesures en place, elles pourraient être maintenues mardi. Notamment, sur les routes : les vitesses maximales autorisées sont abaissées de 20 km/h, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h.

ⓘ Publicité

"Peu de vent entraîne une accumulation des polluants dans l’atmosphère. Les concentrations en ozone seront élevées sur l’ensemble de la région. Sur les Alpes Maritimes, les concentrations en ozone sont montées plus vite que prévu hier", explique la préfecture dans un communiqué. Pour rappel, il existe trois niveaux d’alerte : information-recommandation, niveau de vigilance 1 (actuel) et niveau de vigilance 2.

Quelles mesures d'urgence sont mises en place ?

Secteur industriel

Concerne particulièrement le bassin grassois et notamment les entreprises de parfumerie : mise en œuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE de façon systématique en cas de dépassement du seuil d’alerte de niveau.

Secteur des transports

Les vitesses maximales autorisées sont abaissées de 20 km/h, sans toutefois descendre en dessous de 70 km/h.

Transport maritime : raccorder électriquement à quai les navires de mer en substitution à la production électrique de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles. Limitez, pour les déplacements privés et professionnels, l’usage des véhicules automobiles et favorisez le recours au covoiturage et aux transports en commun. Privilégiez pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche à pied, vélo).

Secteur résidentiel et tertiaire

Suspendre l’utilisation d’appareils de combustion de biomasse non performants ou groupes électrogènes. Reporter les travaux d’entretien ou de nettoyage effectués par la population ou les collectivités territoriales avec des outils non électriques (tondeuses, taille-haie…) ou des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile…). Faire respecter l’interdiction des brûlages à l’air libre des déchets verts (cf. arrêté préfectoral n° 2014-453 réglementant l’emploi du feu du 10 juin 2014).

Secteur agricole

Suspendre la pratique de l’écobuage et les opérations de brûlage à l’air libre des sousproduits agricoles. Reporter les épandages de fertilisants minéraux et organiques en tenant compte des contraintes déjà prévues par les programmes d’actions pris au titre de la directive 91/676/CEE du conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Recommandations comportementales pour l’ensemble de la population

Réduisez les activités physiques et sportives intenses. En cas de gêne respiratoire ou cardiaque prenez conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre médecin.

Pour les populations vulnérables ou sensibles, évitez :

Les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe. Les sorties en début d’après-midi, en cas d’épisode de pollution à l’ozone.