Canicule dans les Landes : pourquoi il ne faut pas donner à boire à un animal sauvage en détresse

Les animaux sauvages souffrent eux aussi de la chaleur et peuvent être affaiblis ou désorientés s'ils sont déshydratés. Contrairement à une idée reçue, il vaut mieux éviter de leur donner à boire et à manger.

à lire aussi Comment aider nos animaux à supporter la chaleur ? Réponse avec un vétérinaire de Cesson-Sévigné

Risque de choc thermique

Ce n'est pas parce qu'un oiseau tire la langue qu'il a soif, rappelle le centre de soins de la faune sauvage Alca Torda, basé à Pouydesseaux, dans une campagne d'information publiée sur les réseaux sociaux. Les rapaces ont notamment ce reflexe lorsqu'ils sont soumis à un stress intense. Les forcer à boire dans ces conditions pourrait entraîner des fausses routes et des noyades.

Les conseils en cas de rencontre avec un animal sauvage qui souffre de la canicule. - Alca Torda [Facebook]

Si un animal est affaibli, il peut, malgré de fortes chaleurs, ne peut parvenir à réguler sa température corporelle. Lui donner à boire de l'eau fraiche voire, pire, le mouiller s'il est en hypothermie lui ferait courir le risque d'un choc thermique et pourrait le condamner.

De la même façon, lui donner à manger est une mauvaise idée : sans diagnostic précis, nourrir un animal en hypothermie, anémié ou avec des hémorragies internes reviendrait à le condamner aussi. Comme chez les humains, le processus de digestion suscite une dépense d'énergie qui pourrait être fatale.

Contacter un centre de soins, placer l'animal au calme

Le premier reflexe, en cas de rencontre avec un animal en difficulté, est de contacter le centre de soins de la faune sauvage le plus proche : "Il faut d'abord analyser la situation. Pendant les périodes de naissance par exemple, on peut trouver des petits seuls qui ne sont pas forcement abandonnés. S'il on est sûr que l'animal est vraiment en danger, alors les spécialistes pourront vous demander d'intervenir pour le mettre à l'abri" explique Laura Labarthe, responsable du centre Alca Torda.

Dans tous les cas, il faut éviter d'engendrer un stress supplémentaire à l'animal : "Il faut l'attraper tranquillement avec un linge et éviter le contact à mains nues, pour le mettre ensuite dans un carton, dans le noir, à l'abri des sollicitations extérieures" explique la spécialiste.

Sous l'effet du stress face au super prédateur que nous représentons aux yeux des animaux sauvages, certains pourront avoir le reflexe de ne plus bouger, de faire le mort. Une raison supplémentaire de placer tout oiseau ou mammifère au calme, faute de quoi, certains peuvent ainsi mourir de crise cardiaque.

Face à la canicule et si vous possédez un jardin, vous pouvez tout à fait y disposer différents points d'eau pour les animaux, éloignés de votre habitation. Vous pouvez remplir des coupelles ou des casseroles avec de faibles niveaux d'eau, pour éviter les noyades des plus petits animaux. Dans l'idéal, disposez-y quelques pierres ou cailloux ou un morceau de bois.