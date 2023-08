Canicule : de nombreuses déchetteries de la Creuse, et pas seulement, adaptent leurs horaires

En raison des très fortes chaleurs attendues ces mercredi 23 et jeudi 24 août, les déchetteries creusoises gérées par le syndicat mixte d'aménagement durable Evolis 23 adaptent leurs horaires, pour que le personnel n'ait pas à subir de coup de chaud.

Les déchetteries de Guéret, La Souterraine, Saint Vaury et Dun le Palestel seront ainsi ouvertes de 8h à 13h ces deux prochains jours.

Celles de Nouziers et Sardent seront ouvertes de 8h à 13h uniquement ce mercredi et fermées jeudi.

Celles de Genouillac, Noth et Bénévent l'Abbaye resteront portes closes.

ⓘ Publicité

La mairie de Guéret ferme à partir de 15h

Les services de l’Hôtel de Ville de Guéret sont également fermés à partir de 15h les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 août. Les rendez-vous programmés seront cependant honorés (il convient de sonner pour que l'on vous ouvre la porte de la mairie).