Canicule : de très fortes températures attendues en milieu de semaine en Isère, légère baisse ce week-end

Si vous êtes en Isère en ce moment, armez vous de patience et surtout d'un bon ventilateur : la canicule, qui dure depuis plus d'une semaine désormais, va se poursuivre ces prochains jours, et ça ne va pas aller en s'améliorant, estime Météo France.

"Pour mercredi, pas de surprise, on aura des températures caniculaires, proches des records historiques locaux, explique à France Bleu Isère Denis Roy, responsable du centre de Météo France des Alpes du Nord, et le rafraîchissement qui était annoncé pour jeudi et vendredi pourrait se décaler, et n'intervenir que ce week-end, samedi et dimanche."

Un phénomène météo couplé au réchauffement climatique

En cause : le phénomène de dôme de chaleur, qui se poursuit en France. "On est soumis à un anticyclone, qui a piégé tout cet air chaud et comme cet air s'accumule, ça crée cette augmentation des températures, explique Denis Roy, et puis impossible de ne pas citer les effets du réchauffement climatique, qui s'ajoutent à cette configuration météorologique."

Dans notre département, des records de températures pourraient être battus ces prochains jours. "On est vraiment très proche des records en Isère. Le dernier en date, c'était lors de la canicule de 2003, avec une température de 41,6° relevée à Sablons, dans le Nord-Isère, explique Denis Roy, sachant qu'on a déjà atteint les 39,2° dimanche 20 août à Tencin et 39,9° à Sablons, dès samedi 19."

Ces températures pourraient être battues dans les prochains jours. A noter aussi l'augmentation à venir des températures minimales, la nuit, "ce qui va rendre les jours suivants difficilement supportables en Isère", conclut Denis Roy.