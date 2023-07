Canicule en Alsace : le marché annulé à Lipsheim, "c'est ça ou perdre les produits !"

Tous à l'ombre ! Ce mardi 11 juillet est déjà annoncé comme la journée la plus chaude de la semaine en Alsace. Alors que la semaine dernière a déjà été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde selon l'ONU, le Haut et le Bas-Rhin restent en vigilance jaune pour la canicule et les orages. Le mercure doit monter très haut ce mardi, avec des températures maximales de 37 degrés à Strasbourg et Colmar, jusqu'à 38 à Sélestat et Guebwiller, et les premières annulations tombent. À Lipsheim par exemple, c'est une première : le marché n'aura pas lieu ce mardi, pour cause de canicule.

Légumes flétris, poissons qui tournent

La chaleur a refroidit les trois commerçants qui se rassemblent tous les mardis après-midi. "Il fait trop chaud ! Sortir le camion avec 35, 38 degrés, c'est pas possible", s'exclame Alexandre Rocha, traiteur espagnol à Kilstett. Il a décidé de rester fermé toute la semaine : "Mon camion a une autonomie de froid de 20 heures en temps normal. Avec ces chaleurs, c'est 1 heure, 2 heures. Au moindre pépin sur la route, on peut arriver avec des produits à 15 degrés..."

Sans compter qu'une fois sur place, les frigos tournent à plein régime pour tenter de conserver les produits : "Mais quand on ouvre et ferme sans arrêt la vitrine réfrigérée, ça n'est pas bon." Et le spécialiste des paëllas et des produits frais à base de poisson préfère ne pas prendre de risque : "C'est ça ou perdre des produits, ou encore pire, des clients."

Mais les produits qui n'ont pas besoin de frigo n'échappent pas au coup de chaud. "On sort les légumes d'une chambre froide à 5 degrés pour les mettre sans protection, dehors, à 38 degrés", se désole Catherine Huck. La gérante de la ferme des Tilleuls à Eschau ne montera pas non plus son étal à Lipsheim : "Un radis, si on le sort avec ces chaleurs, pouf, il devient tout ridé. Les légumes flétrissent, ils ne tiennent pas !"

Son but : éviter à tout prix les pertes, surtout avec des clients qui se font plus rares quand il fait chaud et en période de vacances. Elle préfère garder ses légumes bien au frais, et ouvrir exceptionnellement son magasin à la ferme ce mardi .