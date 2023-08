Canicule en Gironde : vigilance accrue à Landiras face au risque incendie

La Gironde connaît la semaine la plus chaude depuis le début de l'été 2023. Voilà quatre jours d'affilée que la vigilance orange à la canicule est déclenchée dans le département. Et quand le mercure grimpe, quand la nature s'assèche, les regards se braquent sur les forêts, fragiles et encore noircies par les incendies de 2022. Pour éviter un nouveau drame, les patrouilles de la DFCI, la Défense de la Forêt contre les Incendies, s'intensifient depuis le début de la semaine.

Les quelque 500 bénévoles de la DFCI en Gironde ont patrouillé 200 fois depuis le début de l'été dans les forêts, à raison de cinq rondes par jour en moyenne dans tout le département. Grâce à un été jusqu'ici doux et pluvieux, certaines rondes ont été annulées, mais depuis ce lundi, elles ont quasiment triplé. "Jusqu'à 13 patrouilles quotidiennes" détaille Clément Dompnier, responsable du pôle surveillance DFCI Aquitaine. "Voyant les fortes chaleurs toucher notre département, beaucoup de nos bénévoles, qui sont des propriétaires forestiers et qui connaissent le terrain, se sont rendus disponibles immédiatement."

"Neuf départs de feux sur dix sont d'origine humaine" - Clément Dompnier, responsable du pôle surveillance DFCI Aquitaine

Léa Robin et Clément Dompnier de la DFCI aux côtés de Thierry et Didier, bénévoles à Landiras et Guillos. © Radio France - Paul Tilliez

À Landiras, commune frappée deux fois par des incendies monstres l'été passé , Thierry et Didier embarquent dans leur pick-up jaune estampillé DFCI : le tableau de bord affiche 40 degrés. "La nature est sèche, mais rien d'anormal. On est fin août, il fait très chaud, les fougères jaunissent, c'est normal. On reste vigilants, mais on n'a pas d'inquiétude particulière à avoir" rassure Thierry, au volant de ce gros 4x4 couleur poussin. "Notre mission, c'est faire de la surveillance, de la prévention, mais aussi de la dissuasion" abonde Didier, sapeur-pompier professionnel à la retraite : "Si on a des personnes malintentionnées sur le secteur, si elles nous voient, ça peut être dissuasif... En tout cas, on l'espère."

Vigilance jaune aux feux de forêts à partir de jeudi

C'est l'une des conséquences de la canicule : si selon la météo du risque incendie en forêt , la Gironde est toujours en vert sur la carte ce mercredi, le département basculera en vigilance jaune ce jeudi, soit un risque modéré de départ de feux en forêts.