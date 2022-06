Canicule en Normandie : "l'exceptionnel va devenir la règle", explique le professeur Jean-Pierre Girod

La Normandie devrait connaître ce vendredi la journée la plus chaude de la semaine. Avec des températures dépassant les trente degrés partout dans la région. Le vice-président du CESER (Conseil économique, social et environnemental) Jean-Pierre Girod alerte sur les conséquences de cette chaleur.

"L'exceptionnel va devenir la règle", alerte d'emblée le professeur Jean-Pierre Girod. Il est vice-président du CESER (Conseil économique, social et environnemental), membre de la commission des milieux naturels à l'agence de l'eau. "On a eu 2003, 2019, là on est en 2022. Et quand on regarde les projections du GIEC normand, 40 jours de chaleur intense sont prévus pour la métropole de Rouen d'ici 40 à 50 maximum, 11 jours sur le Havre et cinq jours sur Cherbourg", explique Jean-Pierre Girod.

En avance sur la saison

"Les chaleurs et ces températures là que l'on a, on st devrait les avoir courant juillet et là on est au mois de juin. La Seine aujourd'hui, on est 113 m3 seconde. Nous sommes en alerte. Malgré les orages il n'y a pas eu de recharges", analyse-t-il.

Le département de l'Eure est en vigilance sécheresse depuis le 14 juin. "_Il faut économiser de l'eau et ne pas trop en prélever car les nappes sont très basse_s", explique Jean-Pierre Girod. Le vice-président du CESER plaide pour une végétalisation des villes, une débitumisation des trottoirs, des cours d'écoles, etc.