Un tiers du pays est en vigilance rouge ou orange canicule ce vendredi. Après un printemps et un hiver particulièrement secs, ce pic de chaleur "a un effet aggravant sur la sécheresse des sols" et accentue "le risque de feu de forêt", prévient Météo-France.

Canicule et sécheresse : des restrictions d'eau dans 40 départements

Après un mois de mai aux températures record, la France subit une canicule d'une précocité inédite, avec des pics de chaleur prévus pour les prochaines heures au-delà de 40 degrés, comme en Espagne, pays voisin qui suffoque depuis plusieurs jours déjà. Vingt-cinq départements français ont été placés jeudi en vigilance orange canicule et douze en vigilance rouge, soit un tiers du pays, principalement dans le Sud-Ouest et l'Ouest. L'Hexagone est touché depuis mardi par cette vague de chaleur précoce, arrivée du Maghreb via par la péninsule ibérique, où l'Espagne faisait face jeudi à des incendies.

Pour les scientifiques, la multiplication, l'intensification et l'allongement des canicules, aggravés par les émissions de gaz à effet de serre, constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement climatique. Et les conséquences de ce dérèglement sont nettes, pointent-ils : incendies jusqu'en Sibérie, fonte de la banquise en Arctique, températures records sur tous les continents, événements climatiques extrêmes mais aussi sécheresses.

La canicule "a un effet aggravant sur la sécheresse des sols" après un printemps et un hiver particulièrement secs et accentue "le risque de feu de forêt", a confirmé à l'AFP Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France.

Sécheresse. Des restrictions d'eau dans 37 départements © Visactu

Restrictions d'eau dans 40 départements

40 départements sont concernés par des mesures de restriction de la consommation d'eau ce vendredi, soit trois de plus que la veille. Le ministère de la Transition écologique distingue trois niveaux d'alerte, auxquels correspondent différents usages de l'eau :

Alerte : réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à trois jours par semaine), mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture.

: réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à trois jours par semaine), mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture. Alerte renforcée : réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures... jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements.

: réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures... jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Crise : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).