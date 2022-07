Canicule et sécheresse : entre 10 et 20 départs de feu chaque jour en moyenne en Alsace

En raison de la canicule et de la sécheresse, les pompiers alsaciens constatent entre 10 et 20 départs de feu de végétation en moyenne chaque jour, selon Frédéric Bierry président de la Collectivité européenne d'Alsace. Les autorités appellent à la plus grande prudence.

Les pompiers alsaciens sont très sollicités ces derniers jours. En raison de la vague de chaleur et de la sécheresse, les pompiers constatent entre 10 et 20 départs de feu de végétation en moyenne chaque jour, indique Frédéric Bierry président de la Collectivité européenne d'Alsace sur sa page Facebook.

L'Alsace face à un risque sévère de feux

Dans le Haut-Rhin, il y a eu 28 départs de feu en quatre jours, notamment un feu de forêt au Nonnenbruch, sur les communes de Pulversheim et Feldkirch, et un feu de broussailles à Staffelfelden. Il n'y a pas eu de victimes mais les dégâts sont importants. "Nous sommes aujourd'hui face à ce que l'on appelle dans notre jargon un risque sévère, en raison des températures et de l'absence de pluie depuis plusieurs semaines. On craint un troisième facteur désormais : le vent", explique le commandant François Trost en charge du service opérations à la direction départementale.

Les autorités appellent à la plus grande prudence et rappellent qu'il ne faut pas faire de feu ou de barbecue en milieu ouvert, ne pas jeter de mégot ou d’objet incandescent ou chaud dans la nature ou sur de la végétation sèche.