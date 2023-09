Canicule : été catastrophique dans le Nord-Vienne, de nombreux ruisseaux à sec

Depuis fin juillet, la Vienne est en "alerte renforcée" à cause du manque d'eau, le niveau 3 sur une échelle de 4. Cette sécheresse implique des restrictions pour les particuliers. Selon le syndicat Eaux de Vienne, par rapport aux moyennes de saison, on a eu 40% de pluies en moins dans le département en juillet et en août, "pas un été normal" souffle le syndicat.

Un ruisseau totalement asséché

Dans le Nord-Vienne, à Massognes, Etienne Béguin, responsable technique à la fédération de pêche de la Vienne, montre un ruisseau à l'ombre des saules pleureurs. Un ruisseau, ou plutôt ce qu'il en reste, puisque le cours d'eau, qui va à la source de la Dive du Nord, est complètement à sec depuis des mois. "Le bon repère, c'est l'ancien lavoir qui avait été restauré , explique le spécialiste*. En bas de la planche, il y a de l'eau à l'origine, là il manque bien 30 à 40 centimètres*".

Le ruisseau alimente normalement la source de la Dive du Nord © Radio France - Antoine Jeuffin

Même l'orage de la veille, où 5 centimètres de pluie sont tombés, n'a rien changé : le lit du cours d'eau est sec, il n'y a plus aucune vie aquatique. "Il y a tout un environnement autour du ruisseau, des insectes, des champignons qui sont utiles pour le milieu, des poissons, des crustacés, des coquillages", énumère Etienne Béguin, sans oublier "des oiseaux qui sont strictement dépendants du cours d'eau, des mammifères qui ne trouvent plus de point pour s'abreuver sur des kilomètres et qui vont être obligés de changer de territoire", s'alarme le spécialiste.

Des marais pour réhumidifier le milieu?

L'autre problème, c'est que des espèces disparaissent au profit d'autres espèces invasives, davantage adaptées à la chaleur et au manque d'eau. "La plante la plus connue, c'est la Jussie , raconte Etienne Béguin. Elle est beaucoup plus résistante que nos plantes autochtones et d'une année sur l'autre, elle va réussir à passer la sécheresse et à coloniser d'autres milieux délaissés par les plantes d'origine. On a aussi l'écrevisse de Louisiane qui est en train de conquérir tout notre département et qui prend la place d'autres espèces en les faisant disparaître".

Selon le spécialiste, "on est dans le mur", puisque ce type de sécheresse se produit désormais "8 années sur 10", assure Etienne Béguin. Il faut agir très vite pour enrayer cet assèchement, et lancer de "grands travaux". "Il faudra que les gens apprennent à supporter des crues, supporter un marais qui se remplit pendant la moitié de l'année, supporter d'avoir d'avoir une zone humide avec le bruit des grenouilles, les moustiques, il y aura quelques contraintes pour revenir à un cycle naturel que nos anciens ont connu", avance le responsable technique à la fédération de pêche de la Vienne.