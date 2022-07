Canicule, feux de forêt... L'Europe est accablée par la chaleur

Une vague de chaleur extrême touche actuellement le Portugal, l'Espagne et la France. D'importants incendies se sont également déclarés dans ces trois pays, notamment dans le sud-ouest de la France où plus de 2 700 hectares de forêt sont partis en fumée ce mardi.

Accablée par des températures atteignant les 43 degrés en Espagne et au Portugal, l'Europe occidentale fait face depuis mardi à une deuxième vague de chaleur en à peine un mois.

La vague de chaleur s'intensifie en France. Sept départements, autour de la vallée de la Garonne et la vallée du Rhône, sont toujours placés en vigilance orange à la canicule par Météo France. On relève 37,8°C à Mont-de-Marsan et 36,5°C à Toulouse ce mercredi, selon Météo ciel.

2 700 hectares de forêt partis en fumée dans le sud-ouest de la France

Conséquence des fortes chaleurs, deux incendies ont brûlé près de 2 700 hectares de forêt mardi, dans la région de Bordeaux (sud-ouest). Le plus important a détruit 1 500 hectares de pins près de Landiras, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, entraînant l'évacuation de 6.000 personnes.

Et à La Teste-de-Buch, près du site touristique de la Dune du Pilat, la plus haute d'Europe, située sur le Bassin d'Arcachon, un autre feu a consumé quelques 1 200 hectares de vieux pins, selon les pompiers. "C’est une catastrophe écologique”, a déclaré Marc Muret, conseiller municipal de la commune, joint par France Bleu Gironde ce mercredi matin, soulignant le caractère particulier de cette forêt qui existe depuis le Moyen-Âge.

Près de 600 pompiers sont aux prises avec les flammes, selon la préfecture. Dans les airs, "quatre Canadair sont déployés, ainsi que deux avions Dash, qui interviennent en complément", indique aussi la préfecture. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé se rendre sur place.

L'épisode de forte chaleur devrait se prolonger en France au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Après une légère baisse de la température ce jeudi et ce vendredi, le thermomètre va remonter à partir de dimanche. Un pic de chaleur est attendu lundi 18 juillet, avec des températures qui pourront atteindre 40°C en Ile-de-France et jusqu'à 42°C dans la partie sud de la France.

Le Portugal et l'Espagne sous la fournaise

La France a chaud. Mais avec elle, c'est toute l'Europe occidentale qui souffre de cette vague de chaleur.

En Espagne, les températures ont de nouveau franchi la barre des 40°C dans une grande partie de la moitié ouest du pays, notamment dans des zones habituellement tempérées. Ainsi 43,3°C ont été enregistrés à Cordoue (sud) puis 43,5°C à Ribadavia (Galice, nord-ouest), selon l'agence météo (Aemet). A Mérida (sud-est), il a fait logiquement encore plus chaud : 43,9°C.

Favorisés par ces températures exceptionnelles, plusieurs incendies faisaient rage dans le pays, dont un avait déjà brûlé 2 500 hectares de végétation en Estrémadure (ouest). Selon le gouvernement, entre le 1er janvier et le 3 juillet, 70 354 hectares de forêt sont partis en fumée en Espagne, soit près du double (+87%) de la moyenne des dix dernières années.

Attisés par ces températures exceptionnelles et par des vents violents, les feux de forêt qui avaient frappé le centre du Portugal ce weekend ont repris avec force mardi, provoquant l'évacuation de plusieurs villages et mobilisant plus de mille pompiers.

Le risque d'incendie avait déjà poussé les autorités à fermer le parc naturel très touristique de Sintra, à l'ouest de Lisbonne, alors que la température est montée jusqu'à 43,1°C dans le centre du pays. "Les prévisions météorologiques des prochains jours demeurent extrêmement préoccupantes pour le risque d'incendies", a réaffirmé mardi le Premier ministre Antonio Costa.

35°C prévus à Londres mardi prochain

Les températures élevées devraient ensuite se propager à d'autres parties d'Europe occidentale ou centrale. Au Royaume-Uni, l'agence météo (Met Office) a émis une alerte orange avant une vague de "chaleur extrême" à partir de dimanche avec des températures pouvant dépasser les 35°C.

La multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du changement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.