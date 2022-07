Canicule : l'accès à deux forêts dans le sud Deux-Sèvres interdit à tous les véhicules

Dans les Deux-Sèvres, les forêts d'Aulnay et de Chizé sont interdites d'accès à tous les véhicules. Une décision prise par l'Office national des forêts car avec la sécheresse et la canicule, la végétation est très inflammable.

L'Office national des forêts (OFB) ne veut prendre aucun risque. Avec l'épisode de sécheresse et les températures caniculaires attendues ce dimanche et lundi dans les Deux-Sèvres, plus de 40 degrés par endroit, la direction territoriale de l'OFB interdit l'accès aux forêts d'Aulnay et de Chizé à l'ensemble des véhicules. L'accès à l'ensemble des routes forestières est strictement interdit. Les autorités craignent les départs de feux dans une végétation très inflammable.

Cocktail inflammable

La sécheresse qui dure depuis des semaines combinée aux températures caniculaires des prochains jours rendent la végétation de ces forêts particulièrement inflammable, d'autant plus que les Deux-Sèvres sont en "risque sévère" incendies. L'Office national des forêts ne veut pas voir dans le sud Deux-Sèvres une situation similaire à celle en Gironde, où les incendies réduisent en cendres des milliers d'hectares de végétation.

Cette décision est appliquée depuis ce samedi pour une durée indéterminée, tant que les températures et le risque incendie seront élevés. La circulation est interdite de jour comme de nuit, une signalisation est mise en place à l'entrée des forêts domaniales. Des déviations sont mises en place.