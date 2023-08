Canicule : la centrale nucléaire de Tricastin devra-t-elle baisser sa production d'électricité ?

EDFR a visiblement affiné ces prévisions. Alors que l'électricien annonçait une baisse de production à Bugey le samedi 19 août et à Tricastin dimanche 20 août, la direction de la centrale de Tricastin a estimé peu probable une baisse de la production ce dimanche 20 août sans préjuger de la suite.

Une réglementation stricte à respecter

La centrale nucléaire du Tricastin puise son eau de refroidissement dans le canal de Donzère/Mondragon. L'eau un peu plus chaude est rejetée dans le canal en aval de l'installation. Première règle : l'eau du canal en aval de la centrale ne doit pas excéder 28° dans un fonctionnement normal. Deuxième règle : l'écart de température entre l'eau puisée et l'eau rejetée ne doit être supérieur à 4°.

Actuellement la température de l'eau du canal est légèrement supérieure à 24°. L'eau de refroidissement de la centrale ne peut pas faire monter à elle seule la température de 4°. Il n'y aurait donc de problème pour ce week end des 19 et 20 août.

En revanche, les températures annoncées par Météo France à partir ce dimanche sont en forte augmentation. 38° à Montélimar ce dimanche 20 août, 40° lundi et 41° mardi et mercredi. Elles vont réchauffer l'eau du canal. C'est ce qui s'est passé l'été dernier. Les fortes chaleurs qui avaient commencé plus tôt ont fait augmenter la température du canal. EDF a obtenu une autorisation de rejeter de l'eau jusqu'à une température de 30° de l'eau du canal. Cette dérogation a servi durant 9 jours, l'eau du canal ayant atteint une température maximale de 28°6.