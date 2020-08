Canicule : la haute montagne prend un coup de chaud

Cet été, la haute montagne ressemble à une autoroute, les randonneurs fuient la canicule et viennent en masse chercher la fraîcheur en altitude. Mais plus de gens, cela signifie plus d'accidents. Les secours de haute montagne prennent les devants et organisent des opérations de prévention en Savoie.