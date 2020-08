Canicule : la vitesse limitée sur les autoroutes du Nord-Pas-de-Calais

Pour faire face à l'épisode de canicule et de pollution de l'air qui frappe les Hauts-de-France, les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais limitent la vitesse sur les autoroutes. Interdit de rouler à plus de 110 km/h jusqu'à lundi.