Canicule : les Pyrénées-Atlantiques passent en alerte rouge

Le Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées passent en alerte rouge.

La vague de chaleur s'amplifie dans les Pyrénées-Atlantiques. L'alerte canicule, qui jusqu'ici concernait 12 départements, s'étend dans le Pays basque, le Béarn et les Hautes-Pyrénées, selon un nouveau bulletin publié ce vendredi à 16 heures par Météo France.

Dans plusieurs de ces départements, les manifestations publiques, festives, sportives, culturelles en extérieur ou dans des établissements non climatisés recevant du public sont interdites. Cela commence à partir de 18 heures ce vendredi, et ce samedi, entre 10 heures et 21 heures. Ce qui veut dire que "les cérémonies commémoratives de l'appel du 18 juin doivent être organisées de façon à être terminées à 10 heures", précise l'arrêté de la préfecture.

Ce dispositif pourrait être prolongé les jours suivants, si l'épisode de canicule extrême se poursuit. Si l'on se fie aux prévisions de Météo France, les températures devraient commencer à baisser dès dimanche. En attendant, tout feu d'artifice est interdit, au moins jusqu'à lundi. La préfecture invite également les collectivités à élargir les horaires d'ouverture des lieux rafraichis, comme les piscines, les parcs ou les jardins. Elle appelle par ailleurs les chefs d'entreprise à la plus grande vigilance, et à suspendre l'activité, si nécessaire, au cas par cas.

