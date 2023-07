Canicule : le Var passe en vigilance orange ce mardi midi

Six départements supplémentaires du sud de la France sont placés en vigilance orange face au risque de canicule à partir de ce mardi midi. La Haute-Corse et la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales rejoignent donc les Alpes-Maritimes, déjà classés en orange ce lundi.

Jusqu'à 40 degrés dans les terres

La vague de chaleur accablante qui s'abat cette semaine sur l'ouest du bassin méditerranéen va faire monter les températures à 40°C mardi en Provence, prévient Météo-France, qui évoque un "épisode caniculaire non exceptionnel, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière".

Dans le Var, classé en orange dès mardi midi, les températures minimales ne descendront pas sous les 23 à 24°c sur le littoral, 20 à 23°c dans l'intérieur des terres.

Les 37 à 39 degrés seront fréquemment atteints dans l'intérieur des terres avec localement 40°C. Sur le littoral, les maximales seront comprises entre 30 et 34°C. Les températures resteront très élevées mercredi.