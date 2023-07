Canicule : les Bouches-du-Rhône en alerte orange mercredi, le Var toujours concerné

Dix départements sont désormais concernés par la vigilance orange canicule. Les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault s'ajoutent aux sept déjà en alerte orange, indique Météo France ce mardi : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Pyrénées-Orientales.

Jusqu'à 39 degrés dans l'intérieur des Bouches-du-Rhône

Ce mercredi, les températures minimales seront comprises en général entre 23 et 25 degrés sur le littoral et entre 18 et 23 degrés dans l'intérieur. Les températures maximales seront comprises entre 34 et 37°C sur le littoral, 35 à 39 dans l'intérieur.

Dans le Var, l'alerte orange est donc aussi toujours d'actualité. Les températures minimales ne descendront généralement pas sous les 18 à 21°C dans les terres et 23 à 26°C sur le littoral. Les maximales atteindront ce mercredi et jeudi 35 à 38°C sur le littoral, généralement 35 à 38°C dans l'intérieur et jusqu'à 40 voire 41 degrés localement.

Le mercure a déjà dépassé les 40°C dans les Pyrénées Orientales, le Var et en Corse ce mardi après-midi. Un dôme de chaleur est actuellement localisé au-dessus de l'Italie, provoquant des températures torrides sur le sud de l'Europe et de la France.

