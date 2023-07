Canicule : Mandelieu station balnéaire avec le moins de passoires thermiques dans le Sud

En cet été qui commence par une canicule, la société Effy, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, dévoile le classement des stations balnéaires avec le plus fort taux de passoires thermiques. Il s'agit de ces appartements qui peuvent monter dans les températures les plus chaudes et ne pas retrouver la fraicheur la nuit. L’étude révèle que parmi les 50 plus grandes destinations balnéaires françaises, 33 villes présentent un "taux" de passoires moins élevé que la moyenne nationale de 17 %.

Mandelieu championne du Sud

Sur le podium des destinations côtières "bonnes élèves", avec un taux entre 4 et 5 %, nous trouvons Saintes-Maries-de-la-Mer, Mandelieu-la-Napoule et Ajaccio. Viennent ensuite Fréjus, Porto Vecchio et Antibes avec 6 à 7 % de passoires recensées. Parmi les villes où l’on recense le plus fort taux de passoires, on trouve des communes avec beaucoup de bâtiments anciens ou classés.