Canicule : neuf départements en vigilance orange

Neuf départements sont désormais placés en vigilance orange canicule : à partir de ce mercredi midi, les Bouches-du-Rhône , le Gard et l'Hérault rejoindront les sept autres départements placés en alerte (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var et Vaucluse). Les Pyrénées-Orientales sont elles repassées en jaune à 6 heures ce mercredi. Mardi, déjà, le mercure a frôlé les 42°C dans les Alpes-Maritimes et dépassé les 40°C dans les Pyrénées-Orientales, le Var et en Corse. Ces températures torrides sont dues à un dôme de chaleur , actuellement localisé au-dessus de l'Italie.

ⓘ Publicité

En région PACA et en Corse, ce mercredi, les températures dépasseront les 35°C, atteignant souvent les 36 à 38°C, avec jusqu'à 40 degrés dans le Var. Les températures la nuit de mercredi à jeudi resteront très élevées, avec des minimales souvent comprises entre 22 et 26°c.

Ce mercredi à 5 heures, Météo France a mesuré 26°C à Montpellier et Béziers, 25°C à Marseille et Nice, 24°C à Arles. Il fait également très chaud en Corse, avec des températures comprises entre 24 et 29 degrés.