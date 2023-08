Canicule : jusqu'à 43,2°C, les températures impressionnantes relevées en Nouvelle-Aquitaine

On attend la fraîcheur avec impatience ce jeudi 24 août en fin de journée dans le Sud-Ouest de la France. Depuis le début de la semaine et en particulier ce mercredi et ce jeudi, des records de chaleur sont tombés dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. "On a déjà eu chaud au mois d'août" rappelle Muriel Guégan, prévisionniste chez Météo France à Bordeaux, "mais c'est vrai que de telles températures à la fin du mois relèvent de l'exceptionnel".

C'est dans le Lot-et-Garonne qu'il a fait le plus chaud avec un record absolu à 43,2°C relevés jeudi à Xaintrailles (le précédent record datait de 1952). La vigilance rouge canicule sera levée dans ce département comme dans 17 autres à partir de 6h ce vendredi. Les Landes sont le deuxième département le plus chaud de la région avec 42,9°C relevés mercredi à Belis au nord de Mont-de-Marsan (record absolu depuis la création de la station météo en 2019). La Dordogne arrive en troisième position avec 42,5°C enregistrés à Monpazier ce jeudi (record absolu depuis la création de la station en 2019).

Découvrez les températures les plus chaudes relevées par Météo France dans la région :

Des nuits extrêmement chaudes

Ce jeudi, plusieurs communes de la région ont aussi connu des nuits extrêmement chaudes, comme à Périgueux, en Dordogne , ou dans la Vienne et les Deux-Sèvres où les spécialistes parlent d'un phénomène de "heat burst" (événement rarissime marquée par une envolée des températures liée au passage d'un orage).

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures seront "en baisse sur le sud-ouest par rapport à la veille, mais encore très chaudes" a indiqué Météo France dans son bulletin ce jeudi après-midi. Météo France ne précise pas si, en Nouvelle-Aquitaine, la vigilance orange pourrait être levée dans certains départements.