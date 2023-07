Canicule : pourquoi le Pays basque échappe à la vague de chaleur cette semaine

Une partie de l'Europe suffoque en cette mi-juillet . Un incendie est en cours tout près d'Athènes en Grèce, où le thermomètre monte parfois jusqu'à 44° ces derniers jours, jusqu'à 42° sont attendus à Rome sur ce début de semaine et la France n'est pas épargnée. Météo France a placé sept département en vigilance orange à la canicule pour cette journée de mardi 18 juillet. Pourtant, chez nous au Pays Basque, on peut le dire sans ambages : on respire. Alors qu'il y a un an jour pour jour nous suffoquions sous la canicule, cette année nous sommes, pour l'instant, épargnés. Comment cela s'explique-t-il ?

Un courant d'air en notre faveur

C'est une histoire de courants d'airs, au sens propre. En effet, on bénéficie avantageusement d'un flux d'air plus frais "orienté Ouest-Sud Ouest" explique Laurent Feuillatre. Le prévisionniste de Météo France poursuit : "cet air chaud qui est présent sur l'Espagne se dirige plutôt vers les Alpes et épargne une bonne partie de l'Aquitaine. Il aurait fallu avoir un flux plutôt de Sud, voire Sud-Est pour que cet air très chaud de la Méditerranée, revienne vers l'Aquitaine".

Du vent marin à partir de ce mardi 18 juillet

On pourra également remercier le vent marin, "du vent d'Ouest, voire Nord-Ouest qui sera présent ce mardi dès l'après-midi et durant les prochains jours" détaille Laurent Feuillatre. Ce vent marin permet de tempérer la hausse des températures "on aura des températures tout à fait confortables et raisonnables pour ces prochains jours". Comptez en effet, 29° à 30° parfois localement ce mardi18 juillet avant une baisse et des températures aux alentours de 25° sur le reste de la semaine.

Un 18 juillet plutôt frais comparé à la journée historiquement chaude vécue l'an passé, jour pour jour ! Le 18 juillet 2022, le Pays Basque suffoquait avec 41,8° mesuré à Cambo-les-Bains ou bien 40,1° à Biarritz. Globalement l'été 2022 a été le plus chaud observé en France , et chez nous au Pays Basque.