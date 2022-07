Canicule : pourquoi les trains roulent-ils au ralenti ?

Chaleur et train ne font pas bon ménage. La canicule a un impact sur notre santé, sur la qualité de l'air mais aussi sur nos voyages en train. Dans ce cas, la SNCF peut ralentir la circulation sur certaines lignes en raison des fortes chaleurs. France Bleu vous explique pourquoi.

Il est probable que les trains circulent plus lentement que d’habitude cette semaine à cause de la canicule. La SNCF a déclenché son plan "fortes chaleurs" et prend des mesures de précaution.

Jusqu'à 55 degrés sur les rails

Quand il fait 37 degrés dehors, la température du rail, elle, peut dépasser les 55 degrés. Or sous l'effet de la chaleur, le rail se dilate, se déforme et tout cela favorise les accidents. La SNCF doit donc limiter la vitesse.

Les caténaires aussi prennent un coup de chaud

Sous la canicule, les caténaires aussi se déforment, se détendent. Sur les lignes les plus anciennes, elles peuvent toucher le toit du train ou créer un arc électrique avec ce dernier.

Ce sont des retards assez peu conséquents, de l'ordre de 5 à 10 minutes sur certaines lignes précise la SNCF. Cela concerne surtout les lignes à grande vitesse, où la vitesse est plutôt à 280-300 km/h plutôt que 330 km/h, ce qui génère des retards à l'arrivée mais ce n'est pas très impactant.