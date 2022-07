Canicule : qualité de l'air mauvaise en Mayenne pendant deux jours

On étouffe de chaleur et on respire un air dégradé à cause justement de cette vague qui plombe l'ambiance partout en France et la Mayenne n'y échappe pas. Les thermomètres s'affolent, nouvelle illustration du dérèglement climatique, avec des pointes prévues à 40° et au-delà.

Selon Air Pays de la Loire, la qualité de l'air est mauvaise dans toute la région ce lundi, "les très fortes chaleurs amplifient la formation d'ozone", et ce mardi une très légère amélioration est annoncée. Cela dit, une grande partie de la Mayenne restera dans le rouge.