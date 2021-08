Canicule : quand les magasins poussent la climatisation à fond, portes ouvertes

La chaleur gagne du terrain en Provence. Alors que plusieurs départements sont placés en alerte canicule dans le sud-est, les climatisations tournent à plein régime, notamment dans les magasins. A Aix-en-Provence, ce sont 38 degrés qui sont annoncés ce vendredi. Dans ces conditions, les magasins ont tendance à monter la climatisation pour offrir aux clients des ilots de fraicheurs. Certains, comme aux Allées Provençales en viennent même à laisser leur portes ouvertes et climatisation à fond. Devant l'une de ces boutiques, Nadia est plutôt souriante : "c'est bien, quand on passe à côté on en prend un peu !". Tout le monde n'est pas du même avis, comme Yves, qui fait partie des personnes agacées par ce gaspillage d'énergie : "ce n'est pas écologique !".

La clim, pour des raisons de marketing

Quatre magasins d'affilée laissent ainsi leurs portes béantes en permanence. "Il ferait trop froid dedans s'ils laissaient les porte fermées non ?", s'interroge Patrick, "je pense que c'est pour éviter que les clients ouvrent et ferment les portes sans cesse. Mais on laisse ouvert, on ne devrait pas mettre la clim". Alors, trop froid à l'intérieur ? Probablement pas. C'est Ingrid qui a sûrement trouvé la vraie raison : "les magasins sont obligés de trouver des solutions pour faire venir le client et s'il y a la fraîcheur, ça aide !".

"On est obligé, sinon les clients ne veulent pas entrer et pensent que c'est fermé"- Une vendeuse aux Allées Provençales

Vérification dans l'une de ces boutiques où l'on vend des maillots de bain. "On est obligé, sinon les clients ne veulent pas entrer et pensent que c'est fermé". Ici, la climatisation est réglée à 19 degrés toute la journée. Et pourtant, les clients ne ressentent pas tellement la fraîcheur : "il fait aussi frais que chez moi, 24 ou 25 degrés", témoigne l'un d'eux, en concluant : "C'est catastrophique".