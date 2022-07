Réchauffement climatique : quel avenir pour les forêts côte-d'oriennes ?

Vers des incendies de plus en plus fréquents ?

Quel futur pour les forêts de la région ? Selongey, Vosne-Romanée, Tréclun, etc. En Côte-d'Or, les feux de forêts se multiplient à causes des fortes chaleurs. Et si les pompiers ont rapidement maîtrisé ces incendies, des dizaines d'hectares sont déjà partis en cendre.

Des feux qui ont du bon ?

Et si nous avons tous en tête les images impressionnantes des flammes dévorant les arbres, les derniers incendies pourraient pour le moment avoir un impact positif sur nos bois. C'est ce qu'explique Antoni Ardouin, gestionnaire d'espaces naturels au conservatoire d'espaces naturels de Côte-d'Or : "Les incendies font partie de l'écosystème des forêts. Quelques années après les feux, nous remarquons un pic de diversité d'espèces. L'incendie détruit la végétation, mais certains insectes et animaux en profitent pour s'implanter sur les lieux. Il faut comprendre que la nature reprend vite ses droits".

Le plateau de Chenôve régénéré

Exemple sur le plateau de Chenôve. En juillet 2015, un feu de forêt détruit 80 hectares de pins. Le syndicat de sauvegarde et de mise en valeur du plateau du Sud dijonnais, chargé de s'occuper du lieu, décide alors de laisser une partie des terres ravagées en friche. Une bonne idée pour Corinne Piombino, la présidente de l'organisme : "Bien sûr, au début, il n'y avait plus rien, c'était apocalyptique. Mais des graines présentes dans les sols ont résisté aux flammes et avec la pluie, elles se sont développées. Au bout de deux ans, on a vu des chênes et d'autres essences locales pousser. Ils vont remplacer les pins, une espèce qui n'est pas naturelle dans la région. Et c'est tant mieux".

"L'écosystème n'a pas le temps de se développer"

Aujourd'hui, sept ans après l'incendie, les animaux sont revenus et les jeunes arbres mesurent 2 mètres de haut. Pour retrouver une vraie forêt, il faudra attendre une centaine d'année. A condition qu'aucun feu ne se déclenche. Et c'est loin d'être gagné pour Antoni Ardouin : "Il faut absolument éviter que des incendies reviennent trop fréquemment aux mêmes endroits, pour permettre à la forêt de se régénérer. Si une parcelle flambe tous les 3 ans, l'écosystème n'a pas le temps de se développer à nouveau".

Et les choses se présentent mal en Côte-d'Or. "Toutes les modélisations climatologiques prédisent que le département sera classé dans les territoires aux risques incendies extrêmes, si les températures continuent d'augmenter, détaille le gestionnaire d'espaces naturels. Et là, ce sera terrible pour la biodiversité : des espèces et des essences d'arbres vont disparaître à force d'être brûlées, d'autres animaux vont migrer pour échapper aux flammes. Les bois que nous auront en 2050 n'auront rien à voir avec ceux d'aujourd'hui".

Les forêts côte-d'oriennes en danger ?

Un constat partagé par Yves Richard, professeur de géographie à l'université de Bourgogne et responsable du centre de recherche de climatologie dijonnais : "Dans le département, on a des milieux sensibles comme les pelouses calcaires, les zones au-dessus des talus viticoles ou sur des pentes, comme la vallée de l'Ouche. Ce sont des endroits assez secs, très peu profonds, avec des sols sans grandes réserves d'eau".

Moralité : actuellement, les incendies permettent aux forêts de Côte-d'Or de se régénérer. Mais pour combien de temps ? En effet, le réchauffement climatique entraîne inévitablement un risque de feu accru. Et trop d'incendies sur les mêmes zones annuleraient l'impact positif des flammes, pour simplement détruire la biodiversité de nos bois.