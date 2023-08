Canicule : retour des restrictions liées à la sécheresse dans une partie du Haut-Rhin

A cause de la canicule, le préfet du Haut Rhin reprend des mesures contre la sécheresse. "L’actuel épisode caniculaire impacte fortement les niveaux des rivières et de la nappe phréatique qui sont d’ores et déjà redevenus localement critiques et qui continuent de baisser sur l’ensemble du département. Des averses orageuses sont annoncées ce week-end mais les quantités de pluie attendues risquent d’être insuffisantes pour rétablir durablement la situation", explique le communiqué.

Conséquence : la zone "Ill Amont", dans le sud-ouest du département, qui va de Mulhouse au Sundgau, passe en alerte renforcée. Cela signifie notamment, selon l'arrêté du 23 août :

- l'interdiction d'arroser les pelouses et les golfs (sauf dans certaines dispositions très précises)

- l'interdiction d'arroser les potagers et les terrains de sport entre 8h et 20h

- l'interdiction de remplir les piscines, de laver sa voiture sauf dans les stations professionnelles, de nettoyer une façade, un toit ou un trottoir si on est un particulier

- l'arrêt des fontaines publiques.

La zone "Ried Centre Alsace", au nord est du département, passe en alerte simple, ce qui a pour conséquences des restrictions pour les agriculteurs, en ce qui concerne l'irrigation des cultures.