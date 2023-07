Canicule : trois cours de récréation à Strasbourg pour se rafraîchir

A Strasbourg, ce sont les endroits les plus arborés qui apportent le plus de fraîcheur

Si vous avez besoin de vous rafraîchir à Strasbourg, rendez-vous à l'école. A partir de ce lundi, 10 juillet, et jusqu'au 27 août, la ville ouvre trois cours de récréation arborées à l'ensemble des habitants, tous les jours de la semaine, jours féries inclus.

Il s'agit des cours de l'école maternelle Académie (de 10h à 18h), et de l'école Schoepflin au centre-ville (de 18h30 à 21h du lundi au vendredi et de 10h à 18h le week-end), et de l'école Albert Legrand à Neudorf (de 10h à 18h).