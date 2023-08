Canicule : vers une sortie de la zone rouge vendredi

C'est la bonne nouvelle. Les températures minimales et maximales vont commencer à baisser ce vendredi 25 août sous l'effet des orages.

Des températures en dessous des normales saisonnières ce dimanche 27 août

Elles resteront tout de même élevées, aux alentours de 37°C en vallée du Rhône. Mais c'est ce samedi que l'on ressentira vraiment cette baisse avec des températures maximales qui devraient avoisiner les 30°C en plaine et plus que 24/25°C en altitude. Météo France prévoit même que les températures passent en dessous des normales saisonnières dimanche d'un ou deux degrés. Ce temps nettement plus frais devrait se poursuivre durant toute la fin du mois d'août et même début septembre.

Des records battus de jour en jour

Mais en attendant la fin de cette canicule et de la vigilance rouge, on a encore battu plus d'une dizaine de records de températures ce mercredi en Drôme-Ardèche.

Avec un record absolu à 43,6 degrés à Grospierres en Ardéche où Météo-France effectue des relevés depuis 44 ans.

Record aussi avec à Saint-Laurent-du-Pape : 42,3 degrés.

Du jamais vu a Aubenas : 41,8. A Chomérac, le record de la veille est battu 41,3° ce mercredi. Les stations de Météo France on aussi relevé des "plus chaud" jamais établis à la Croix-de-Millet 37°, 36,5° a Gluiras, 35,3 à Saint-Etienne-de-Lugdarès, 33,9° à Issanlas,33,7 à Mazan-l'Abbaye. Des records de températures aussi dans la Drôme où Vinsobres a de nouveau été la commune la plus chaude du département avec 43 degrés. Le précédent record dans la commune datait de ce lundi avec 42,4°. Enfin a Valdrôme à 800 mètres d'altitude il a fait jusqu'à 39,4° ce mercredi.

Là encore un record absolu depuis 1967.

La vigilance rouge est maintenue pour nos deux département jusqu'à ce jeudi 24 août.