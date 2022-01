Cannes inaugure la première borne numérique d'information sur les risques majeurs

Toujours plus d'initiatives pour se préparer au pire. La municipalité cannoise a lancé la première borne numérique d'information sur les risques majeurs. L'objectif est d'anticiper les risques et d'informer les habitants

Cannes a inauguré cet après midi sa "borne numérique d'information sur les risques majeurs". La motivation affichée par le maire de la ville David Lisnard est de continuer à préparer les Cannois en cas de catastrophe naturelle ou accidentelle.

L'accent est mis sur l'information des habitants à propos des risques qui entourent le bassin de vie cannois et les gestes à adopter en cas d'urgence. La borne est située à deux pas du palais des festivals. L'objectif est affiché : toucher aussi les touristes.

La borne présente une interface tactile simple d'utilisation et un accès au dispositif Cannes Alerte - Mairie de Cannes

La page d'accueil propose un affichage des vigilances de Météo France, les prévisions météorologiques à 7 jours et la météo marine pour Cannes en temps réel. À côté de ces informations pratiques se trouve la liste des risques. Il y a les risques naturels : inondation, orage, submersion, canicule, vent, neige, incendie, séisme, tsunami, mais il y a aussi les risques accidentels et technologiques comme les ruptures de barrage, le transport de matières dangereuses et les risques industriels.

Lorsque l'on appuie sur les risques, une page d'information s'ouvre avec l'explication des phénomènes, leur impact possible sur Cannes, et la marche à suivre en cas de catastrophe. Le but du dispositif est de sensibiliser la population aux protocoles d'urgence, pour éviter la répétition du drame des inondations d'octobre 2015 qui avaient fait 5 victimes à Cannes et 20 dans le département des Alpes-Maritimes.

Le maire de Cannes David Lisnard et le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez ont lancé ce nouvel engin pour informer les populations. Le maître mot de l'opération: anticipation © Radio France - Alexis Arades

C'est un prototype unique en France. Il sera expérimenté pendant 3 ans. Avec cet outil, le maire David Lisnard et le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez veulent "faire du citoyen un acteur de la sécurité civile".