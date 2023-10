Cannes: ne plus revivre les inondations de 2015

Cannes et le département des Alpes-Maritimes ont encore en mémoire le 3 octobre 2015 et ces pluies diluviennes qui tombent sur l'Ouest du département. Le bilan humain est très lourd: 20 morts. Depuis plus de 8 ans, l'agglomération cannoise met alors tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus. En cet automne 2023, l'agglomération engage des travaux visant à élargir le cours d'eau La Frayère. L'emprise va être portée à 21 mètres et une zone végétalisée va être créer pour servir de bassin de rétention au besoin. Le chantier va se dérouler sur 2 ans. Une première phase cette année et l'année prochaine. Une deuxième phase en 2024-2025. Le montant engagé pour cette opération est de 10,8 millions d'euros.

